Fatih, Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaştı
Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ulaştığı son derinliğin 3 bin 950 metre olduğu ve kuyudaki çalışmalarını başarıyla tamamladığı bildirildi.
|31 Mart 2021 19:34
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fatih sondaj gemisinin Türkali-2'deki çalışmaları 53 gün sürdü.
Türkali-2 kuyusunda ulaşılan su derinliği 2 bin 135 metre, son derinlik ise 3 bin 950 metre oldu.
Paylaşımda, kuyudaki çalışmaların başarıyla tamamlandığı belirtilirken, "'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Fatih, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda "Amasra-1" kuyusu olarak adlandırılacağı açıklanan bölgede keşif amaçlı yapacağı sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.
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