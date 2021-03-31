1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dereiçi köyünde evleri yananlar için konut projesi hazırlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlar için inşa edilecek konutların projesini hazırladı.
 31 Mart 2021 19:35
+Aa- Yazdır
Dereiçi köyünde evleri yananlar için konut projesi hazırlandı

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Dereiçi köyünde birçok evin kullanılamaz hale geldiği, çok sayıda hayvanın telef olduğu yangının izlerinin silinmesi için çalışmalar, ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşların desteğiyle başladı.

Köydeki acil ihtiyaçlar için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 1,5 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da 1 milyon lira gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dereiçi köyünde yanan alanlar, kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildi, İçişleri Bakanlığı ise yanan alan için afet bölgesi kararı aldı. Yangında evi yanan ve zarar görenler için taşınma, eşya ve kira yardımı yapılacağı açıklandı.

TOKİ, Dereiçi köyündeki yangın sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yeni konutların yapımı için zemin etüt çalışmalarını tamamladı, projeyi de hazırladı.

İhale sürecinin ardından konutların yapımına başlayacak TOKİ, konutları 6 ayda tamamlamayı hedefliyor.

Yangından zarar gören 52'si konut olmak üzere 193 yapının yerine inşa edilecek konutlar, yatay mimariye uygun olarak yöreye özgü taş ve ahşap karışımıyla yapılacak.

Konutların yanında hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar için ahır ve samanlık da inşa edilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TOKİ'den 557 TL taksitle ev! İşte projeler
29 Mart 2021 09:07		 Ziraat Bankası'ndan köyde yaşamak isteyenlere 12 ay ödemesiz, faizsiz 100 bin TL kredi
24 Mart 2021 11:10
İstanbul'da kiralık ev fiyatları yükseldi: Bazı yerlerde artış yüzde 100'ün üzerinde
24 Mart 2021 09:29		 Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
23 Mart 2021 11:12
İstanbul'da 20 yaşın üzerinde 3,1 milyon adet konut bulunuyor
23 Mart 2021 11:11		 Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatlar yüzde 20 arttı
22 Mart 2021 23:49
10 milyon kişi risk grubundaki konutlarda oturuyor
20 Mart 2021 20:43		 Bakan Pekcan duyurdu: Esnafa yeni destek
19 Mart 2021 12:32
Yılbaşından 16 Mart'a kadar 444 bin 167 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti
19 Mart 2021 11:35		 JP Morgan, Türkiye'de faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
19 Mart 2021 09:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:19 - 'Maskeyi cezadan değil, virüsten kaçmak için kullanın'20:13 - PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu20:07 - Terör örgütü elebaşının posterini açan 5 kişi yakalandı20:04 - Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti19:51 - Sağlık çalışanlarının eldiven ihtiyacı için fabrika kurulacak19:42 - Ziraat Bankası, Çin'den 400 milyon dolarlık kredi temin etti
19:39 - THY yolcuları, gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabilecek19:35 - Dereiçi köyünde evleri yananlar için konut projesi hazırlandı19:34 - Fatih, Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaştı19:33 - İzmir'de riskli meslek grupları için eğitim videoları hazırlandı19:23 - Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle toplantı yaptı19:22 - Güvenlik soruşturması teklifi TBMM'de kabul edilmedi
19:14 - Bakan Akar, Anıtkabir hayali gerçek olan Hira ile görüştü19:11 - Beşiktaş eski Belediye Başkanı hakim karşısına çıktı18:57 - Öğretmenlik kontenjanlarının arttırılmaması kararı alındı18:49 - Azerbaycanlı doktorlar, Ankara'da eğitim görecek18:47 - Oksijen tüpü ile hastanede doktor kovalayan şahsa 5 yıl hapis
18:39 - Cezaevlerinde görüntülü görüşme, pilot olarak uygulamada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar 9 TL, Gram altın 600 TL olacak iddiası
Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
Öğretmenlik kontenjanlarının arttırılmaması kararı alındı
AYM'nin HDP iddianamesini iade gerekçesi belli oldu
Polisin fuhuştan işlem yaptığı kadını öpmesi rüşvet sayıldı
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diskur 1
ıtriyat 1
zafiyet 1
tt olmak 3
titr 2
renklerin anlamı 2
bab-ı ali 1
son tahlilde 1
kasıntı insan 2
irticalen 1
SON İLANLAR
Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi 7 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği 12 işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi geçici işçi alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam