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Ziraat Bankası, Çin'den 400 milyon dolarlık kredi temin etti

Çin Exim Bank'tan 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan krediyle yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine ve artırılmasına katkı sağlanacak.
 31 Mart 2021 19:42
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Ziraat Bankası, Çin'den 400 milyon dolarlık kredi temin etti

Ziraat Bankası, Çin Exim Bank (The Export Import Bank Of China) ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Banka, salgın nedeniyle kötüleşen küresel finansal koşullara rağmen orta ve uzun vadede yurt dışından sağlanan kaynakların çeşitlendirilmesi ve farklı coğrafyalarda finansal iş birliklerinin artırılması hedefiyle uyumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Farklı coğrafyalarda imza atılan başarılı iş birliklerine bir yenisini ekleyen Ziraat Bankası, Çin'in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi ve sürdürülebilir eurobond ihracıyla Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisine katma değerli, ihracat odaklı ve sürdürülebilir büyüme stratejik hedefiyle uyumlu finansman sağladı.

Çin Exim Bank'tan 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan uygun maliyetli krediyle yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine ve artırılmasına katkı sağlanacak. Ağırlıklı olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren firmaların finansman ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kredi, Çin Kalkınma Bankası ile 2017'de imzalanan 600 milyon dolar tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin bankaları ile olan yakın iş birliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıyor.

Söz konusu anlaşma, uluslararası finans çevrelerinin ve iş ortaklarının gerek ülke ekonomisine gerekse Ziraat Bankası'na duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olma özelliği taşıyor. Salgının süregelen etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinde ivmelendiği gözlemlenen yatırımlara ilişkin, yurt dışı finans kuruluşlarının tasarruf fazlasının Türkiye'ye gerek kredi kanalı gerekse portföy yatırımları yoluyla kazandırılması konusunda Ziraat Bankası çabalarını sürdürmeye devam edecek.

Ziraat Bankası, uzun yıllardır geliştirdiği güçlü uluslararası iş birlikleriyle reel sektörün desteklenmesinde üstlendiği "öncü" rolü başarıyla sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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