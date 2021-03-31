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Sağlık çalışanlarının eldiven ihtiyacı için fabrika kurulacak

Yerli kaynaklar ve Türk mühendisliğiyle 3 ayda kurulan fabrikada üretilecek nitril eldivenlerle Türkiye'nin bu alandaki ithalatı azaltılarak ekonomi ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.
 31 Mart 2021 19:51
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Sağlık çalışanlarının eldiven ihtiyacı için fabrika kurulacak

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, daha çok sağlık çalışanlarının kullandığı nitril eldiven üretimi için yerli kaynaklarla yaklaşık 3 ayda kurulan fabrikanın gelecek ay faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekare alana Bemak Makine Grup tarafından kurulan fabrikada, 110 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğinde 6 üretim hattı hazırlandı.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Merve Beşen, AA muhabirine, Türkiye'de bu alandaki ilk fabrika kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Nisanda faaliyete geçecek tesisle yıllık 25 milyon kutu nitril eldiven tüketilen Türkiye'nin ithalatını azaltmayı hedeflediklerini anlatan Beşen, dünyada eldiven taleplerinin yüzde 70'ini nitril eldivenlerin oluşturduğunu kaydetti.

Fabrikadaki üretimle nitril eldiven ithalatının kısa vadede azaltılacağına, orta ve uzun vadede yeni kurulacak fabrikalarla tamamen sonlandırılabileceğine işaret eden Beşen, fabrikada ilk etapta 400 kişinin istihdam edileceğini belirtti.

"Türk mühendisliğini yüceltecek işler yapmaya devam edeceğiz"

Dünyada Türk mühendisliğini yüceltecek işler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Beşen, "Bemak Grup Makine olarak tamamen milli mühendislik ve yerli kaynakları kullanarak 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olduğumuz nitril eldiven makinelerimizi teslim etme safhasına geldik. 6 hattan oluşan, yıllık üretim kapasitesi 7 milyon kutu olan bu tesisin anahtar teslim maliyeti 30 milyon doları buldu. Türkiye'de ilk defa üretilecek olan nitril eldivenin tesis kurulumunda bulunmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz." diye konuştu.

Beşen, fabrikada saatte 15 bin eldiven üretileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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