Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
|31 Mart 2021 20:04
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Oktay'a teşekkür etti.
Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları İbrahim Hilmi Karslı, Selim Argun ve Osman Tıraşçı ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de hazır bulundu.
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