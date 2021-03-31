Terör örgütü elebaşının posterini açan 5 kişi yakalandı
İstanbul'da düzenlenen nevruz etkinliğinde yüzlerini kapatarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini taşıdığı iddia edilen 9 şüpheliden 5'i yakalandı.
|31 Mart 2021 20:07
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası verildi
31 Mart 2021 16:09
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutukladı
31 Mart 2021 15:40
|Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, sahte kimlikle yakalandı
31 Mart 2021 14:50
|Yargıtay'ın bozduğu FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden başladı
31 Mart 2021 14:13
|Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist yakalandı
31 Mart 2021 13:25
|FETÖ'nün dershanesinde yöneticilik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
31 Mart 2021 12:25
|9 ildeki FETÖ davalarında 816 sanık hesap verecek
31 Mart 2021 11:12
|Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
31 Mart 2021 10:27
|Adana'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
31 Mart 2021 09:14
|Terör örgütüyle helikopter pazarlığı
31 Mart 2021 07:24