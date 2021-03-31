PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

'SENE SONUNDA 50 MİLYON DOZ KAPASİTEYE SAHİP BİR AŞI ADAYIMIZ ELİMİZDE OLACAK' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Eğer bu aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa, sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nazal aşı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar. Dosyaları değerlendirildikten sonra onay alırlarsa hemen çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar."