PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
|31 Mart 2021 20:13
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