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Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 81 ilin tamamında arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 81 ilin tümünde arttı, vaka sayısı azalan il bulunmuyor.
 31 Mart 2021 20:21
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Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 81 ilin tamamında arttı

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 20-26 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, bir önceki haftaya (13-19 Mart) göre tüm illerde arttı.

Kovid-19 vaka sayısının en fazla arttığı iller İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Malatya ve Kastamonu olarak sıralandı. 100 binde vaka sayısı 1 haftada İstanbul'da 150,50, Çanakkale'de 146,06, Kırklareli'de 143,19, Malatya'da 142,78 ve Kastamonu'da 131,78 arttı.

Bir önceki hafta en fazla vaka artışının yaşandığı iller arasında dördüncü olan İstanbul, bu hafta ilk sıraya yükseldi. Geçen hafta artış yaşanan illerin başındaki Kastamonu beşinci sıraya, ikinci sıradaki Çankırı yedinci sıraya, üçüncü sıradaki Yalova altıncı sıraya geriledi.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Geçen haftanın en fazla vaka sayısı artan beşinci ili Erzincan'ın artış hızını yavaşlatarak listenin 20'nci sırasına gerilediği kayıtlara geçti.

Kovid-19 vaka sayısı en az artan iller ise Van, Şırnak, Siirt, Burdur ve Şanlıurfa olarak sıralandı.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Van'da 4,17, Şırnak'ta 5,39, Siirt'te 8,45, Burdur'da 10,48 ve Şanlıurfa'da 10,68 arttı.

Vaka artışı bakımından üç büyükşehrin durumu

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 251,12'den 401,62'ye, Ankara'da 107,99'dan 184,29'a, İzmir'de 111,41'den 156,48'e yükseldi.

Üç büyükşehrin vaka artışı sıralamasında 81 il arasında olduğu gibi İstanbul 150,50 ile birinci, Türkiye genelinde 19'uncu sıradaki Ankara 76,30'luk artışla ikinci, Türkiye genelinde 37'nci sıradaki İzmir 45,07'lik artışla üçüncü oldu.

İllerin vaka artış aralıkları

Her 100 bin kişide 100-200 arası Kovid-19 vakası artışının yaşandığı iller Tekirdağ, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Yalova, Kastamonu, Malatya, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul olarak kayıtlara geçti.

19 ilde, Kovid-19 vakası 100 binde 50-100 aralığında arttı. Bu iller Balıkesir, Sakarya, Sivas, Bartın, Bursa, Ordu, Kayseri, Karaman, Kilis, Erzincan, Ankara, Yozgat, Samsun, Konya, Bolu, Kocaeli, Amasya, Bayburt ve Çorum olarak sıralandı.

Türkiye genelinde 52 ilde 100 binde vaka artışı 1-50 aralığında görüldü.

Bu iller; Van, Şırnak, Siirt, Burdur, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Mardin, Aksaray, Diyarbakır, Ağrı, Batman, Artvin, Manisa, Denizli, Gümüşhane, Uşak, Hakkari, Muğla, Kahramanmaraş, Bingöl, Karabük, Tunceli, Afyon, Antalya, Tokat, Kars, Adana, Hatay, Düzce, Adıyaman, Mersin, Trabzon, Kırşehir, Niğde, Iğdır, Elazığ, Isparta, Aydın, Kırıkkale, Giresun, Kütahya, Nevşehir, Zonguldak, İzmir, Osmaniye, Sinop, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Rize ve Ardahan oldu.
Anadolu Ajansı
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