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Bakanlık, 14 yeni kütüphane yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 14 yeni kütüphane projesinin yapımına başlandığını, 4 yeni AVM kütüphanesinin de yakın zamanda açılacağını bildirdi.
 31 Mart 2021 20:36
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Bakanlık, 14 yeni kütüphane yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 14 yeni kütüphane projesinin yapımına başlandığını, 4 yeni AVM kütüphanesinin de yakın zamanda açılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 29 Mart'ta başlayan ve 4 Nisan'da sona erecek uluslararası katılımlı 57. Kütüphane Haftası'nın, kamuoyunda kitap, kütüphane ve okuma kültürü konularında bilinç uyandırmak, dünya kütüphaneciliğindeki önemli gelişmeleri kütüphaneciler, kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren kişiler ve kurumlarla paylaşmak amacıyla 1964'ten beri her yıl mart ayının son haftasında yurt çapında kutlandığı anımsatıldı.

Bu yıl "Çağları Aşan Söz" temasıyla düzenlenen haftanın açılış sloganı ve logosunun, Göktürklerden kalma Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk anıtlarından esinlenerek hazırlandığı belirtilen açıklamada, görselin ana yapısını bilgeliğin, birikimin, tecrübenin ve çağı aşan uzun bir ömrün simgesi olan kaplumbağa figürünün oluşturduğu ifade edildi.

57. Kütüphane Haftası etkinliklerinin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile kültür, sanat ve edebiyat camiasının temsilcilerinin katıldığı törende ayrıca, kütüphaneler ve kütüphanecilik hizmetleri ile yayımcılık sektörünün gelişimine ve okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunan kişi ve kurumlara "Kütüphanecilik ve Yayımcılık Ödülleri" verildiği kaydedildi.

Açıklamada, haftanın diğer etkinliklerinin ise Milli Kütüphane Konferans Salonunda ve bakanlığa bağlı halk kütüphanelerinde gerçekleştirileceği, etkinliklerin "@etkinkutuphane" sayfasının Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube kanalları üzerinden canlı olarak izlenebileceği belirtildi.

- 14 yeni kütüphane projesinin yapımı başladı

Bakanlığın, kültürel mirasın yazılı, görsel ve işitsel değerlerinin taşıyıcısı kütüphanelerin bilimin, teknolojinin, sanatın, estetiğin ve sosyal hayatın merkezi haline getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiği vurgulanan açıklamada, kütüphanelere ilişkin güncel verilere de yer verildi.

Buna göre, 1211 halk kütüphanesi, 6 AVM kütüphanesi ve 57 gezici kütüphaneyle çocuklara, gençlere ve halka hizmet vermeye devam ediliyor.

Gar Kütüphaneleri, Havalimanı Kütüphaneleri, AVM Kütüphaneleri, Edebiyat Müze Kütüphaneleri ve Tematik Kütüphaneler gibi yeni yaklaşımlarla hem toplumsal hayatın merkezinde yer alınıyor hem de vatandaşlara hizmet çeşitliliği ile etkin kütüphane hizmeti sunuluyor.

Son 6 yıl içerisinde 11 kütüphane binası yeniden yapılarak hizmete açılırken, bu yıl yatırım programında yer alan ve yapımına başlanan 14 yeni kütüphane projesi de bulunuyor. Ayrıca yakın zamanda açılışı yapılacak 4 yeni AVM kütüphanesi de okurlarla buluşacak.

Bakanlık, bu yıl Kütüphane Haftası etkinliklerine kurumsal bir boyut da kazandırdı. Oluşturulan "www.kutuphanehaftasi.org" web sayfası üzerinden bu yıl ve sonraki yıllarda düzenlenecek etkinliklerin teması ve konsepti ilan edilecek. Böylelikle Türkiye genelinde yaygın kutlama programları gerçekleştirilecek.

- Mobil uygulamalar ve portal kısa süre içinde hizmete sunulacak

Bakanlığın verilerine göre, halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 21 milyonu, bu kütüphanelerdeki üye sayısı ise 4 milyon 500 bini aştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel sektörün dijital ürünlerine de yer verilecek, kamu yayıncılığının ilk e-kitap platformu "e-kitabım" ile Türkiye'nin en gelişkin çevrim içi kütüphanecilik uygulaması olacak "Kütüphanem Cepte" mobil uygulamalarını, ayrıca ilk çevrim içi uluslararası edebiyat ve yayımcılık tanıtım portalı "readturkey.gov.tr" web sayfasını kısa süre içinde hizmete sunacak.
Anadolu Ajansı
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