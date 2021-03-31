Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
Bursa'da 100 bin dolar değerinde olduğu bildirilen bronz heykeli satmaya çalışan A.G. (37) ve M.E.B. (31) suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, heykel Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
|31 Mart 2021 20:52
|+Aa- Yazdır
İl Jandarma Komutanlığı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, A.G. ve M.E.B. adlı şüphelilerde tarihi eser niteliğinde obje ve heykeller olduğu ihbarını aldı. İkili, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sırasında şüphelilerin, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda bronz heykel satacağı saptandı. Jandarma ekipleri, restorana baskın yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte Roma dönemine ait bronz heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu bildirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Heykel ise, Bursa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ankara'da trafik kavgası: Motor kaskıyla saldırdılar
31 Mart 2021 21:57
|Dövülüp eve kilitlenen kadın ile çocuğunu polis kurtardı
31 Mart 2021 18:35
|Cami tuvaletinde yanında bıçak olan ceset bulundu
31 Mart 2021 18:27
|Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
31 Mart 2021 16:23
|Bankaya götüreceği parayı, ayarladığı çocuğa çaldırdı: O anlar kamerada
31 Mart 2021 15:55
|Dolandırıcılıktan yargılanan ünlü oyuncuya zorla getirme kararı
31 Mart 2021 14:17
|Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya mahkemeden 'gizlilik' kararı
31 Mart 2021 14:00
|Meltem Şişli hakkındaki davada taraflar uzlaşma için görüşüyor
31 Mart 2021 13:36
|Valilikten, Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin açıklama
31 Mart 2021 13:10
|Mersin'de trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti
31 Mart 2021 12:48