Fransa'da okullar en az 3 hafta boyunca kapatıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını duyurdu.
|31 Mart 2021 21:27
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını duyurdu.
Cumartesi gününden itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu.
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