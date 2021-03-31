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Fransa'da okullar en az 3 hafta boyunca kapatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını duyurdu.
 31 Mart 2021 21:27
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Fransa'da okullar en az 3 hafta boyunca kapatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını duyurdu.

Cumartesi gününden itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu.

İhlas Haber Ajansı
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