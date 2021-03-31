Ankara'da trafik kavgası: Motor kaskıyla saldırdılar

BAYINDIR MEMUR-SEN TAPU'DA TEK UNVAN İSTİYOR! Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, AFAD, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (Bayındır Memur-Sen) Tapu'da tek unvan talebini bir kez daha yayınladığı video dile getirdi. Paylaşılan video #TapudaTekUnvanİstiyoruz hashtag'i ile duyuruldu.