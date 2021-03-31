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Düdüklü tencere patladı 2 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde mutfakta düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaşlı çift yaraladı.
|31 Mart 2021 22:31
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Hamidiye Mahallesi, 40816 Sokak'taki evlerinin mutfağında düdüklü tencerede et yemeği pişiren Keziban A. (82), tencerenin kapağını açamayınca eşi Ali A'dan (82) yardım istedi.
Ali A'nın kapağını açmaya çalıştığı tencerede oluşan basınç nedeniyle meydana gelen patlama yüzünden çift yaralandı.
El, kol ve yüzlerinde sıcak sudan kaynaklı yanıklar oluşan çift, sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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