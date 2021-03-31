1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düdüklü tencere patladı 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mutfakta düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaşlı çift yaraladı.
 31 Mart 2021 22:31
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hamidiye Mahallesi, 40816 Sokak'taki evlerinin mutfağında düdüklü tencerede et yemeği pişiren Keziban A. (82), tencerenin kapağını açamayınca eşi Ali A'dan (82) yardım istedi.

Ali A'nın kapağını açmaya çalıştığı tencerede oluşan basınç nedeniyle meydana gelen patlama yüzünden çift yaralandı.

El, kol ve yüzlerinde sıcak sudan kaynaklı yanıklar oluşan çift, sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da trafik kavgası: Motor kaskıyla saldırdılar
31 Mart 2021 21:57		 100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
31 Mart 2021 20:52
Dövülüp eve kilitlenen kadın ile çocuğunu polis kurtardı
31 Mart 2021 18:35		 Cami tuvaletinde yanında bıçak olan ceset bulundu
31 Mart 2021 18:27
Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
31 Mart 2021 16:23		 Bankaya götüreceği parayı, ayarladığı çocuğa çaldırdı: O anlar kamerada
31 Mart 2021 15:55
Dolandırıcılıktan yargılanan ünlü oyuncuya zorla getirme kararı
31 Mart 2021 14:17		 Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya mahkemeden 'gizlilik' kararı
31 Mart 2021 14:00
Meltem Şişli hakkındaki davada taraflar uzlaşma için görüşüyor
31 Mart 2021 13:36		 Valilikten, Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin açıklama
31 Mart 2021 13:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:16 - İmamoğlu'nun '8-9 yıldır otobüs alınmadı' iddiası yalanlandı23:13 - İYİ Partili Aytun Çıray: Teravih namazı bidattır23:12 - Ramazan'da kırmızı ete zam yok, tavuğa da beklenmiyor23:12 - Randevu alırken aşı seçeneği sunulmaya başladı23:01 - Bitcoin yeniden yükselişe geçti22:53 - Koronavirüs vakaları görülen ortaokulda eğitime ara verildi
22:37 - Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti22:31 - Düdüklü tencere patladı 2 kişi yaralandı22:11 - Bakan Koca: 81 ilde 180 bin 448 İngiltere varyantı tespit edildi22:09 - Türk SİHA'ları ABD'nin gözünü korkuttu22:04 - Nefes borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı21:57 - Ankara'da trafik kavgası: Motor kaskıyla saldırdılar
21:54 - Prof. Dr. Tükek: İstanbul şu anda 3. dalgayı yaşıyor21:27 - Fransa'da okullar en az 3 hafta boyunca kapatıldı21:08 - Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı20:59 - Melek İpek'in, 112 görevlisiyle görüşmesi dosyaya eklendi20:55 - Şehit Esma Çevik'in babası: Bayram oldu benim için
20:52 - 100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar 9 TL, Gram altın 600 TL olacak iddiası
Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti
Öğretmenlik kontenjanlarının arttırılmaması kararı alındı
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
Güvenlik soruşturması teklifi TBMM'de kabul edilmedi
Polisin fuhuştan işlem yaptığı kadını öpmesi rüşvet sayıldı
AYM'nin HDP iddianamesini iade gerekçesi belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insan turşusu 1
cendere 4
renklerin anlamı 4
dinek dağı 3
yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 2
arşivlik filmler 2
tasallut 1
nandu 1
irat 1
tedai 1
SON İLANLAR
Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi 7 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği 12 işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi geçici işçi alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam