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Koronavirüs vakaları görülen ortaokulda eğitime ara verildi

Kütahya'da bir ortaokulda öğretmen ve öğrencilerde Covid-19 vakasına rastlanması nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.
 31 Mart 2021 22:53
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Koronavirüs vakaları görülen ortaokulda eğitime ara verildi

Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, İl Merkezi Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinde görülen Covid-19 vakaları nedeniyle okulun 31 Mart 2021 tarihi itibariyle 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.
İhlas Haber Ajansı
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