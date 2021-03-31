Randevu alırken aşı seçeneği sunulmaya başladı
|31 Mart 2021 23:12
|+Aa- Yazdır
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Yapılan toplam aşı sayısı 16 milyonu geçti.
Konuyla ilgili dün TBMM'de açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
"Aşı sırası gelen, 'Ben Biontech aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak."demesi üzerine e-Nabız'a ilgi arttı.
AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR
Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.
KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR
Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek. Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.
BIONTECH AŞISI MİKTARI 2,8 MİLYON DOZA ULAŞTI
Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Bakanlık depolarına yerleştirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19'u ağır geçirenler bu poliklinikte takip ediliyor
31 Mart 2021 20:41
|Bakanlık, 14 yeni kütüphane yapacak
31 Mart 2021 20:36
|Öğretmenlik kontenjanlarının arttırılmaması kararı alındı
31 Mart 2021 18:57
|Cezaevlerinde görüntülü görüşme, pilot olarak uygulamada
31 Mart 2021 18:39
|Kira ve gelir kaybı desteklerine başvuru süresi uzatıldı
31 Mart 2021 17:53
|KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu yaklaşık 126 milyar lira
31 Mart 2021 17:50
|AÇSH Bakanlığından nakil işlemlerine dair duyuru
31 Mart 2021 17:28
|Unvan değişikliği için memurlardan 850 TL ücret isteniyor
31 Mart 2021 15:50
|Çalışanda korona çıktı, PTT Şubesi kapatıldı
31 Mart 2021 15:24
|Ev edindirme şirketleri 7 Nisan'a kadar BDDK'ya başvuracak
31 Mart 2021 15:03