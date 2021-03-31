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Randevu alırken aşı seçeneği sunulmaya başladı

Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemi üzerinden aşı durumu sorgulayan vatandaşlar, daha sonra istedikleri koronavirüs aşısını seçerek randevu alabiliyor.
 31 Mart 2021 23:12
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Randevu alırken aşı seçeneği sunulmaya başladı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Yapılan toplam aşı sayısı 16 milyonu geçti.

Konuyla ilgili dün TBMM'de açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

"Aşı sırası gelen, 'Ben Biontech aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak."

demesi üzerine e-Nabız'a ilgi arttı.

AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR

Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek. Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

BIONTECH AŞISI MİKTARI 2,8 MİLYON DOZA ULAŞTI

Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Bakanlık depolarına yerleştirildi.
Memurlar.Net
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