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İYİ Partili Aytun Çıray: Teravih namazı bidattır

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yaklaşan Ramazan ayında teravih namazı kılınacak olmasına karşı çıktı. Çıray yaptığı paylaşımda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hiç teravih namazı kılmadığını ve teravihin sonradan ortaya çıkan bir ibadet olduğunu öne sürdü.
 31 Mart 2021 23:13
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İYİ Partili Aytun Çıray: Teravih namazı bidattır

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca her gün 21.00 ila 05.00 arasında ve hafta sonlarının ise tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, teravih namazları ise gerekli tedbirler alınarak camilerde kılınabilecek.

İYİ Partili Çıray: Teravih namazı bidattır

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, teravih namazlarının kılınacak olmasına karşı çıktı.

Çıray yaptığı paylaşımda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hiç teravih namazı kılmadığını ve teravih namazının sonradan ortaya çıkan bir ibadet olduğunu öne sürdü.

Çıray paylaşımında, "Allah (cc) Kur'an'ı Kerim'de kendisine nasıl ibadet edileceğini açıkça belirtmiştir. Peygamber efendimiz de hiç teravih kılmamış. Ancak, yalnız kendisine farz olan gece namazlarını kılmıştır. Gerisi bidattır." ifadelerini kullandı.

DİYANETİN SİTESİNDE YER ALAN BİLGİYE GÖRE; TERAVİH, SÜNNET-İ MÜEKKEDEDİR

Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen terviha kelimesinin çoğulu olan teravih, dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resül-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat halinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhari, Salatü't-teravih, 1; Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 177-178). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Salatü't-Teravih, 1; Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur.
Memurlar.Net
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