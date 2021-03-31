Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı

KARTAL, KURDU BÖYLE AVLADI Vahşi doğadan gelen o akılalmaz görüntü sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kartal ile kurtun karşılaşmasında kazanan kim oldu dersiniz? Kırgız Türkleri tarafından eğitilen kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen kartallar, dünyada uçarak en yükseğe çıkabilen kuş türüdür.