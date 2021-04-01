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1 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

1 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
 01 Nisan 2021 00:01
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1 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de organize sanayi bölgesi 3. Etap arazisinde incelemelerde bulunacak, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katılacak.

(Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tuzlukçu Belediyesini, Mevlana Türbesi'ni, Akşehir, Ilgın ve Meram ilçe esnafını ziyaret edecek.

(Konya/12.00-16.45)

2- CHP Ekonomi Masası heyeti, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek, muhtarlarla görüşecek, esnafa, bazı odalara, sanayi sitesine ve yerel gazetelere ziyarette bulunacak.

(Çankırı/10.30-16.30)

3- TBMM'den

- "TBMM'nin Açılışının 100. Yılında Belgelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Sergisi", Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in katılımıyla açılacak.

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.00/14.00/15.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını, Bakanlıkta düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak.

(Ankara/11.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac" konulu Uluslararası Hac Sempozyumu'nun açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 31. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 29. hafta karşılaşmaları oynanacak.

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Anadolu Efes deplasmanda İspanya'nın TD Systems Baskonia takımıyla karşılaşacak.

(Vitoria Gasteiz/20.00)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında, Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Altekma ile İnegöl Belediyespor arasındaki play-off 7-8'incilik etabının ikinci maçı yapılacak.

(İzmir/16.00)

5- Judoda milli sporcuların da mücadele edeceği Antalya Grand Slam başlayacak, kadınlarda 48, 52 ve 57; erkeklerde 60 ve 66 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(Antalya/17.00)

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