Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
|01 Nisan 2021 00:21
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Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1401 oldu.
Son 24 saatte 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi.
Toplam test sayısı 38 milyon 578 bin 57'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182, vefat sayısı 31 bin 537, ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu.
- "İngiltere varyantı ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturuyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.
Kovid-19'un İngiltere varyantının 81 ilde 180 bin 448, Güney Afrika varyantının 11 ilde 169, Brezilya varyantının 2 ilde 4 ve Kaliforniya-New York varyantının 1 ilde 2 örnekte tespit edildiğini belirten Koca, "Ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.
Koca açıklamasında, şunları kaydetti:
"Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız. 2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Türkiye, yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir Kovid aşısı olacaktır. Mevcut aşılardan (Sinovac-Biontech) hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır."
- Tedbirlere uymayanlara ceza yazıldı
Salgın tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle Gaziantep'te 237, Eskişehir'de 144, Samsun'da 16 ve Malatya'da 13 kişiye para cezası kesildi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Adıyaman'da 85 evde, Çanakkale'de Çal, Değirmendüzü ve Yaykın köylerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Hamzaoğlu köyü Çattepe Mahallesi'ndeki karantina uygulaması 7 gün daha uzatıldı.
- Bartın ve Kütahya'da eğitimle ilgili tedbirler
Bartın'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildi.
Kütahya'da, öğretmen ve öğrencilerinde Kovid-19 vakaları görülen Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulu'nda, bugün itibarıyla yüz yüze eğitime ara verilerek 10 gün süreyle uzaktan eğitime devam edilmesi kararlaştırıldı.
- Samsun'daki denetimlere Ankara ve İstanbul'dan takviye polisler de katıldı
Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 586,84 Kovid-19 vakası görülen ve risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Samsun'da, Ankara ve İstanbul'dan gelen takviye polis ekiplerinin desteğiyle salgın tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
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