Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi
|01 Nisan 2021 00:23
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letişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, kendisine hakaret eden kişiye dava açtı.
Mahkeme, Altun'a "İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin" ifadeleriyle hakaret eden zanlı hakkında beraat kararı verdi.
"Aç köpekler ifadesinin olgusal bir temeli var" kararı
Söz konusu karara Twitter hesabından tepki gösteren Altun, "Bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş." ifadelerini kullandı.
Kararın ardından çok üzgün olduğunu belirten Altun, "'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum." diyerek paylaşımını noktaladı.
"İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin" ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin "olgusal temeli" varmış. Yani "deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru" bir ifade imişFatmanur Altun (@fatmanuraltun) March 31, 2021
"Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya"
Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm. pic.twitter.com/YByUrxlHjk
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