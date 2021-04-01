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Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, kendisine ağır hakaretlerde bulunan kişinin mahkeme tarafından cezalandırılmamasına tepki gösterdi. Twitter hesabından beraat kararını eleştiren Altun, "'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış." ifadelerini kullandı.
 01 Nisan 2021 00:23
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Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi

letişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, kendisine hakaret eden kişiye dava açtı.

Mahkeme, Altun'a "İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin" ifadeleriyle hakaret eden zanlı hakkında beraat kararı verdi.

"Aç köpekler ifadesinin olgusal bir temeli var" kararı
Söz konusu karara Twitter hesabından tepki gösteren Altun, "Bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş." ifadelerini kullandı.

Kararın ardından çok üzgün olduğunu belirten Altun, "'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum." diyerek paylaşımını noktaladı.
Memurlar.Net
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