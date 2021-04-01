Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
|01 Nisan 2021 00:38
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Alınan bilgiye göre, Nimet Savaş, Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde ailesiyle bulunduğu sırada köpeğin saldırısına uğradı. Yakınlarının güçlükle kurtardığı çocuk, ailesi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesine götürüldü.
Bacağı ve kolundan hafif yaralanan Savaş, tedavisinin ardından ailesiyle polis merkezine giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
Baba İlker Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam sokakta bulundukları sırada başıboş pitbull cinsi köpeğin, çocuğun paniklemesi üzerine saldırdığını söyledi.
Bağırması üzerine çocuğu kurtardıklarını anlatan Sağır, "Hastaneden çıkınca emniyete gidip şikayetçi olacağız. Çok fazla zarar veremedi ama çocuğun korktuğu yeter. Bu aklından çıkmayacak. Hastanede de ilgilendiler, serum takıp kuduz aşısı yaptılar." diye konuştu.
Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, köpeğin sahibi olduğu belirlenen O.K.Y'yi gözaltına aldı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliye 10 bin 434 lira ceza uygulandı, köpek sahibinden alındı.
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