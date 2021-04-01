Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
|01 Nisan 2021 00:42
|+Aa- Yazdır
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifinin görüşmeleri sırasındaki tutumuna tepki gösterdi.
Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TBMM İçtüzüğünün, "İşaretle oylamada usul" başlıklı 141. Maddesi'ne işaret ederek, "Oy saymakla görevli olanların, katip üyeler" olduğunu hatırlatan Özkan, "CHP, tasarlayarak İçtüzüğü yok saymış, Meclis iradesini açıkça çiğnemiştir. Yazık." ifadelerini kullandı.
Özkan, "CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın İçtüzüğü yok sayan, hukuksuz tutumuna karşı TBMM Başkanlığına itirazımızı yaptık. TBMM Başkanlık Divanı, CHP'li Başkanvekilinin bu hukuksuz tutumu hakkında İçtüzük, Başkanlık Divanı mutabakatları ve teamüller çerçevesinde kararını verecektir." değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin maddelerine geçilmesini oylamış ve yapılan oylama sonucunda maddelerine geçilmesinin kabul edilmediğini belirterek birleşime ara vermişti.
MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "CHP'li Meclis Başkanvekili İçtüzüğe aykırı davranmıştır"
- MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine ilişkin, "CHP'li Meclis Başkanvekili, Divan Katipleri ile AK Parti ve MHP gruplarının itirazlarını dikkate almadan İçtüzüğün 141. Maddesi'ne aykırı davranmıştır." dedi.
Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Görüşmeler sırasında, TBMM katip üyelerinin televizyona da yansıyan itirazının dikkate alınıp, elektronik sistemle yeniden oylamaya gidilmesi gerektiğini belirten Bülbül, "Ancak CHP'li Meclis Başkanvekili, Divan Katipleri ile AK Parti ve MHP gruplarının itirazlarını dikkate almadan İçtüzüğün 141. Maddesi'ne aykırı davranmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin maddelerine geçilmesini oylamış ve yapılan oylama sonucunda maddelerine geçilmesinin kabul edilmediğini belirterek birleşime ara vermişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi
01 Nisan 2021 00:23
|1 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Nisan 2021 00:01
|İmamoğlu'nun '8-9 yıldır otobüs alınmadı' iddiası yalanlandı
31 Mart 2021 23:16
|İYİ Partili Aytun Çıray: Teravih namazı bidattır
31 Mart 2021 23:13
|Türk SİHA'ları ABD'nin gözünü korkuttu
31 Mart 2021 22:09
|Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı
31 Mart 2021 21:08
|Eylem hazırlığındaki teröristleri yakalayan bekçilere başarı belgesi
31 Mart 2021 20:48
|TBMM'de 'terör' tartışması
31 Mart 2021 20:38
|Günlük vaka sayısı 40 bine yaklaştı
31 Mart 2021 20:26
|PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
31 Mart 2021 20:13