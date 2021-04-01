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Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu

AK Parti'li Özkan'dan, TBMM Başkanvekili Akar'ın kanun teklifi görüşmelerindeki tutumuna tepki gösterdi. Özkan "CHP tasarlayarak İçtüzüğü yok saymış, Meclis iradesini açıkça çiğnemiştir" dedi. Özkan, "CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın İçtüzüğü yok sayan, hukuksuz tutumuna karşı TBMM Başkanlığına itirazımızı yaptık. TBMM Başkanlık Divanı, CHP'li Başkanvekilinin bu hukuksuz tutumu hakkında İçtüzük, Başkanlık Divanı mutabakatları ve teamüller çerçevesinde kararını verecektir." değerlendirmesinde bulundu.
 01 Nisan 2021 00:42
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Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifinin görüşmeleri sırasındaki tutumuna tepki gösterdi.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM İçtüzüğünün, "İşaretle oylamada usul" başlıklı 141. Maddesi'ne işaret ederek, "Oy saymakla görevli olanların, katip üyeler" olduğunu hatırlatan Özkan, "CHP, tasarlayarak İçtüzüğü yok saymış, Meclis iradesini açıkça çiğnemiştir. Yazık." ifadelerini kullandı.

Özkan, "CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın İçtüzüğü yok sayan, hukuksuz tutumuna karşı TBMM Başkanlığına itirazımızı yaptık. TBMM Başkanlık Divanı, CHP'li Başkanvekilinin bu hukuksuz tutumu hakkında İçtüzük, Başkanlık Divanı mutabakatları ve teamüller çerçevesinde kararını verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin maddelerine geçilmesini oylamış ve yapılan oylama sonucunda maddelerine geçilmesinin kabul edilmediğini belirterek birleşime ara vermişti.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "CHP'li Meclis Başkanvekili İçtüzüğe aykırı davranmıştır"

- MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine ilişkin, "CHP'li Meclis Başkanvekili, Divan Katipleri ile AK Parti ve MHP gruplarının itirazlarını dikkate almadan İçtüzüğün 141. Maddesi'ne aykırı davranmıştır." dedi.

Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmeler sırasında, TBMM katip üyelerinin televizyona da yansıyan itirazının dikkate alınıp, elektronik sistemle yeniden oylamaya gidilmesi gerektiğini belirten Bülbül, "Ancak CHP'li Meclis Başkanvekili, Divan Katipleri ile AK Parti ve MHP gruplarının itirazlarını dikkate almadan İçtüzüğün 141. Maddesi'ne aykırı davranmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin maddelerine geçilmesini oylamış ve yapılan oylama sonucunda maddelerine geçilmesinin kabul edilmediğini belirterek birleşime ara vermişti.
Memurlar.Net
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