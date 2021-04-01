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Facebook, Donald Trump'la yapılan röportajın paylaşımını engelledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelini Lara Trump tarafından yapılan röportajının videosu, Facebook tarafından engellenerek kaldırıldı.
 01 Nisan 2021 00:58
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Facebook, Donald Trump'la yapılan röportajın paylaşımını engelledi

Fox News'un haberine göre, paylaşımı yapan Lara Trump'a gönderilen e-postada, "Donald Trump'ın sesinin yer aldığı herhangi bir içeriğin" şirket kararı gereği silineceği bildirildi.

Haberde, Facebook tarafından Trump'ın ekibine gönderilen e-postalarda, "Facebook ve Instagram platformlarımızda Trump'ın yeni veya eski ses kayıtlarının yer aldığı içeriklere izin verilmeyecektir. Söz konusu içerikler yayınlanmaları halinde kaldırılacak ve paylaşımı yapan hesaplarda ek sınırlamalara neden olacaktır" ifadesi yer aldı.

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskını sonrasında Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 'süresiz olarak' engellemiş, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra, Twitter, Snapchat ve Youtube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.
Memurlar.Net
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Facebook, Donald Trump'la yapılan röportajın paylaşımını engelledi
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