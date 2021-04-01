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ABD, OHAL Komisyonu'na başvuran tüm FETÖ'cüleri mağdur ilan etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020 İnsan Hakları Raporu'nda darbe girişiminden bu yana 60 binden fazla FETÖ'cü asker, polis ve diğer memurların görevden alınmasını yine gündeme getirip gözyaşı döktü. Raporda FETÖ'ye "Gülen yapılanması" denilerek örgüt bağlantılı kişilerin tutuklanması eleştirildi. Bir diğer skandal, ihraç edilen 125 bin memurun tamamının savunulması. Bu ABD'nin, darbenin TSK'daki bir numarası Akın Öztürk dahil OHAL Komisyonu'na başvuran tüm FETÖ'cüleri mağdur olarak gördüğü anlamına geliyor.
 01 Nisan 2021 06:15
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ABD, OHAL Komisyonu'na başvuran tüm FETÖ'cüleri mağdur ilan etti

Yıllardır FETÖ ve PKK'ya arka çıkan Amerika, hazırladığı raporla örgütlere kalkan olmaya devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında "Bizim çocuklar harekete geçti" diye açıklamaya yaparak, darbecilere arka çıkan Amerikan yönetimi, darbenin başarısız olmasının ardından örgüte olan desteğini sürdürdü.

MÜTTEFİKLERİMİZ TUTUKLANDI DEMİŞTİ

Ortadoğu'daki ABD operasyonlarını yöneten CENTCOM'un eski Komutanı General Votel, darbeden kısa bir süre sonra, "ABD'nin Türk ordusundaki yakın müttefikleri tutuklandı" açıklamasını yaptı. Votel, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ikili ilişkiler adına 'endişeli' olduklarını belirterek, ABD'nin bölgedeki operasyonlarının zayıflayacağı tehdidinde bulunmuştu. Darbe sonrası FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i iade etmeyen ABD, örgüte kucak açmıştı. Örgüte her türlü desteği veren ABD yönetimi, dün hazırladığı skandal Türkiye raporuyla bir kez daha "çocuklarına" ağladı. Dışişleri Bakanlığı'nın ülkeler bazında yayımladığı 2020 yılı İnsan Hakları Uygulamaları Raporu'nun Türkiye bölümünde FETÖ'ye toz kondurmayan ABD, Türkiye'yi suçladı. Örgütle ilgili en ufak bir eleştirinin dahi yer almadığı raporda, darbeye kalkışan cuntacılar da masum gösterilmeye çalışıldı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında 60 bini aşkın polis ve asker ile 125 bin memurun meslekten ihraç edildiği aktarılan raporda, devletin en kılcal damarına sızan örgüt üyeleriyle ilgili bir bilgiye yer verilmedi.

BAŞVURAN HERKESİ MAĞDUR YAPTILAR

Raporda FETÖ'ye "Gülen yapılaması" denilerek örgüt bağlantılı kişilerin tutuklanması eleştirildi. Bir diğer skandal ihraç edilen 125 bin memurun tamamının savunulması. Bu ABD'nin, darbenin TSK'daki bir numarası Akın Öztürk dahil OHAL Komisyonu'na başvuran tüm FETÖ'cülerin mağdur olarak gördüğü anlamına geliyor.

DARBECİLER İÇİN GÜLEN HAREKETİ İFADESİ

Raporda, darbe girişiminde yer alan yüzlerce vatandaşın şehit olmasına yol açan darbecilerin sanki keyfi uygulamalarla açığa alındığı izlenimi sergilenmeye çalışıldı. Ergenekon, Balyoz, Hrant Dink ve Selam Tevhid gibi davalarda yer alan örgüt üyesi yargıçların tahliyesine de üzülen ABD, raporda yargı üzerinde baskı oluşturulduğu iddiasında bulundu. Raporda FETÖ'cülerin cezaevinde işkence gördüğü iddiası da ortaya atıldı.

ABD'ye kaçan FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıları devam ediyor. Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet eden FETÖ'cüler bu kez de New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panosuna çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar verdi. FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan 'Silenced Turkey' oluşumu, New York'un en işlek caddesi Time Square'de yer alan reklam panolarına 'Stop Erdoğan' yazdırdı.

Türkiye'den sert tepki: Hala idrak edemediler

Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Türkiye Raporu'na tepki gösterdi. FETÖ'den "Gülen hareketi" olarak bahsedilmesini eleştiren Bakanlık, "ABD, bu terör örgütüyle haklı mücadelemizi halen idrak edemedi. ABD malum çevrelerin görüşüne alet oldu" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının "2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu'nun bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar temelinde, objektiflikten uzak bir şekilde kaleme alındığı ve Türkiye'ye yönelik asılsız iddialar ve ön yargılı yorumlar içerdiğinin görüldüğünü" bildirdi.

FETÖ GÖRÜŞÜNE ALET OLDU

Açıklamada, raporu hazırlarken de yine malum çevrelerin görüşlerine alet olduğunu gösterdiği vurgulandı. Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele harekatları bağlamındaki iddiaların da kabul edilemez olduğunun altı çizilen açıklamada, bu iddiaların, daha önce çeşitli vesilelerle reddedilmesine rağmen tekrarlanmasının izahının bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada, raporda muhtelif hak ihlalleri bağlamında atıfta bulunulan PKK/YPG terör örgütünün Suriyelilere yönelik terör eylemlerine değinilmemesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğü aleyhine attığı ayrılıkçı adımlarına yer verilmemesinin ise dikkat çekici olduğuna işaret edilerek "Raporda, PKK bağlamında bu örgütün terörist kimliğini göz ardı eden ve terörle iltisaklı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir" ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin, insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesinin tam olduğunun altı çizilen açıklamada, iki yıl önce açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'nin ardından ahiren kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı'nın, bu iradenin somut göstergesi olduğu kaydedildi.
Yeni Şafak
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