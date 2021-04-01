1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geride enkaz bıraktı: Hammadde fiyatları uçtu

Süveyş Kanalı'nda karaya oturup 7 gün küresel trafiği kilitleyen Ever Given gemisi hammadde fiyatlarını tetikledi. Günlük 9,6 milyar dolar zarar oluşturan kaza, özellikle ambalaj ve plastikte hammaddesi fiyatlarının yüzde 20 artmasına neden oldu. Fiyat şoku yaşamak istemeyen fabrikalar stok yapıyor
 01 Nisan 2021 06:40
+Aa- Yazdır
Geride enkaz bıraktı: Hammadde fiyatları uçtu

Süveş Kanalı'nda karaya oturduktan 6 gün sonra kurtarılabilen yük gemisi Ever Given, emtia fiyatlarını dalgalandırdı. Küresel ticarette mal teslimatlarının gecikmesi nedeniyle petrokimya kaynaklı ambalaj ve inşaat plastik malzemelerinde hammadde fiyatlarının yüzde 20 artmasına neden oldu. Sektör temsilcileri, yük gemisi karaya oturduğunda spekülatif fiyat hareketleri başladığını, ortalama 100 dolarlık bir fiyatın 120 dolara çıktığını, sanayi kuruluşlarının fahiş fiyat şoku yaşamamak için ellerindeki stokla çalıştığını açıkladı.

HAMMADDE GECİKTİ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegesi Murat Akyüz, geminin kanala sıkışmasının etkilerine işaret ederek, mal teslimlerinin geciktiğini, maliyetlerin arttığını söyledi. Küresel bir durum olduğu için teslimatlarda yaşanan gecikmeleri karşı tarafın anlayışla karşıladığını belirten Akyüz, ancak kanalda gemi trafiğinin tıkanması nedeniyle, taşıma maliyetlerini artırdığını vurguladı. Mal teslimlerindeki gecikmelerin hammadde fiyatlarının yükselmesine de sebep olduğuna işaret eden Akyüz,

"Özellikle petrokimya ürünlerinde... Aynı zamanda buna bağlı yan ürünler, üretim hattında, montajlarda kullanılan ürünlerin gecikmesine sebep oldu. Ambalaj malzemeleri, inşaat malzemeleri, özellikle polietilen, pvc gibi kullanılan birçok hammaddeyi etkiledi. Gecikmelerden kaynaklı hammadde fiyatlarında yüzde 20 artışlar oldu"

diye konuştu.

MANİPÜLASYON VARDI

  • Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, plastikte bir süredir hammadde sancısı yaşandığını, özellikle koronavirüs bahanesiyle plastik hammadesinin 1500 dolarlardan 3 bin 300 dolarlara çıktığını vurguladı. Süveş Kanalı'nda deniz trafiğinin tıkamasını da manipüle etmek isteyenlerin olduğuna işaret eden Önder, "Ara malı ve mamülde fiyat artışına bir neden bulmaya çalışanlar bu durumu önümüze sürdüler. 'Plastik hammadde fiyatları uçar mı' diye fısıltılar oldu. Gemi kurtarılamasaydı ya da daha uzasaydı manipüle aracı olacaktı Uzak Doğu'dan gelen hammaddeler için. Çok manipülatif hareketler oldu" dedi.

FABRİKALAR STOKLA ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDI

Plastik fiyatlarının halen çok yüksek olduğuna işaret eden EVSİD Başkanı Burak Önder, fiyat şokuyla karşılaşmak istemeyen sanayi kuruluşlarının da ellerindeki stokla çalışmasına devam ettiğini vurguladı. Önder, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle şubat sonrasında hammaddenin yoka düşmesinden dolayı insanlar ellerindeki stokları kullanıyorlar. Firma taleplerinin düşmesiyle fiyatların da aşağı inmeye başlayacağını düşünüyoruz" dedi. Diğer taraftan en büyük ithalatçı da olan Çin'de altı ay sonra yeni açılacak birçok petrokimya tesisi olduğuna işaret eden Önder, o tesislerin devreye alınmasıyla fiyatların da aşağı gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Hamide Hangül
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Orta Koridor'un önemi ortaya çıktı: Kanal İstanbul varlığımızı artıracak
01 Nisan 2021 07:05		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
01 Nisan 2021 06:30
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
01 Nisan 2021 00:21		 Prof. Dr. Tükek: İstanbul şu anda 3. dalgayı yaşıyor
31 Mart 2021 21:54
Şehit Esma Çevik'in babası: Bayram oldu benim için
31 Mart 2021 20:55		 Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 81 ilin tamamında arttı
31 Mart 2021 20:21
'Maskeyi cezadan değil, virüsten kaçmak için kullanın'
31 Mart 2021 20:19		 THY yolcuları, gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabilecek
31 Mart 2021 19:39
İzmir'de riskli meslek grupları için eğitim videoları hazırlandı
31 Mart 2021 19:33		 Azerbaycanlı doktorlar, Ankara'da eğitim görecek
31 Mart 2021 18:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:05 - Orta Koridor'un önemi ortaya çıktı: Kanal İstanbul varlığımızı artıracak06:40 - Geride enkaz bıraktı: Hammadde fiyatları uçtu06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - ABD, OHAL Komisyonu'na başvuran tüm FETÖ'cüleri mağdur ilan etti03:21 - Sigarayı bırakma tedavisi ücretsiz olarak verilecek00:58 - Facebook, Donald Trump'la yapılan röportajın paylaşımını engelledi
00:42 - Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu00:38 - Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı00:23 - Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi00:21 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:08 - Birinci derecedekilerin tamamı mirası reddederse sonuç ne olur?00:06 - Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
00:01 - 1 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Şehircilik Bakanlığı, 'yıkım yönetmeliği' hazırlayacak23:45 - Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı23:40 - Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin Başkanı belli oldu23:16 - İmamoğlu'nun '8-9 yıldır otobüs alınmadı' iddiası yalanlandı
23:13 - İYİ Partili Aytun Çıray: Teravih namazı bidattır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi
Birinci derecedekilerin tamamı mirası reddederse sonuç ne olur?
Şehircilik Bakanlığı, 'yıkım yönetmeliği' hazırlayacak
ABD, OHAL Komisyonu'na başvuran tüm FETÖ'cüleri mağdur ilan etti
Sigarayı bırakma tedavisi ücretsiz olarak verilecek
1 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Geride enkaz bıraktı: Hammadde fiyatları uçtu
Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
polemik 2
uche 1
asri 2
ikinci el otomobile vergi uygulaması 4
kör döğüşü 1
nandu 1
diskur 1
renklerin anlamı 4
Güney Kore 2
gadr 1
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam