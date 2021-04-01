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Orta Koridor'un önemi ortaya çıktı: Kanal İstanbul varlığımızı artıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş'te karaya oturan gemiden sonra Avrupa ve Asya'yı bağlayan ticaret yolu Orta Koridor'un öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul, Orta Koridor'daki varlığımızı ve hakimiyetimizi artıracak" dedi.
 01 Nisan 2021 07:05
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Orta Koridor'un önemi ortaya çıktı: Kanal İstanbul varlığımızı artıracak

Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazası, ticarette alternatif rota olan 'orta koridor' ile İstanbul'un 'hub' merkezi olma özelliğini ortaya koydu.

İstanbul'un, Kanal İstanbul Projesi ile Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi kazası sonrasında dünya ticaretinin 'hub' merkezi olabileceği belirtiliyor. Son dönemde Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havaalanı gibi hizmete açılan ve Kanal İstanbul gibi kazma vurulmaya hazırlanılan projelerle çehresi değişen mega kentin tüm kara, su ve hava yollarının birleştiği bir merkezde yer aldığı, farklı ulaşım ve iletişim ağlarında yaşanan güvenlik sorunlarına bağlı olarak küresel ticaretin çok özel bir hubı olarak öne çıktığına dikkat çekiliyor.


STRATEJİK ADIM
Kanal İstanbul Projesi'nin değişen dünyanın yeni konjonktürü içerisinde yeni ve stratejik bir adım olarak görüldüğü belirtilirken, Süveyş Kanalı'nda yaşanan kaza sonrası küresel ticaretin sekteye uğradığı, kazanın orta kuşak Türkiye ve Kuzey deniz yolu gibi alternatif yolları etkin hale gelmesini de gündeme getirdiği vurgulanıyor. Kanal dahil diğer projelerin İstanbul'u ve Türkiye'yi dünyaya hazırlamak olduğu belirtilirken, bu anlamda Kanal İstanbul Projesi'nin değişen dünyanın yeni konjonktürü içerisinde yeni ve stratejik bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

ÇEVRE PROJESİ
Küresel ticarete alternatifinin yanı sıra Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul'u ve boğazları afetler ve gemi kazalarına karşı da koruyacak bir şehircilik projesi olarak da değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Projenin boğazlarda artan gemi trafiği ve yaşanan kazalara tedbir olarak planlandığı hatırlatılıyor. Bu çerçevede İstanbul Boğazı'nın Panama Kanalı'nın dört katı, Süveyş Kanalı'nın üç katı deniz trafiğine ev sahipliği yaptığının altı çiziliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK

Yine Kanal İstanbul Projesi'nin aynı zamanda bir kentsel dönüşüm projesi olduğu kaydedilirken, "Şu an İstanbul'da bilimsel çalışmalar sonucu tespit edilen 1.5 milyon riskli konut var. Bunlardan da 300 bini acil dönüşmesi gereken binalardan. Bu anlamda Kanal İstanbul Projemizle büyük İstanbul dönüşümü için de büyük bir çalışma yapılıyor" deniliyor. Uzmanlar, Kanal İstanbul Projesi'ni uluslararası alanda stratejik önemi bulunduğunu ve İstanbul Boğazını koruma, kurtarma projesi olduğunu da belirtiyor. Hub, deniz, kara, havadan yolcu ve yük taşımacılığında geçiş yapılan yerlere deniliyor.
Yeni Şafak
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