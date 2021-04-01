1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antikor furyası kafa karıştırıyor

Covid-19 aşısı olanların sayısı arttıkça, antikor sonucunu öğrenmek için hastanelere ve laboratuvarlara yapılan başvuru sayısı arttı.
 01 Nisan 2021 07:10
+Aa- Yazdır
Antikor furyası kafa karıştırıyor

Antikor testi yaptırmanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyen Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kudret Adiloğlu, "Bu durum, hem hastanelerin yükünü artırıyor, hem de ekonomik anlamda yük oluyor. Antikor testleri aşı kadar pahalı. Herkese yapılacak kadar kit yok. Antikor sonucunun negatif çıkması durumunda uygulanacak ek bir tedavi ya da B planı yok. Bu yüzden baktırmanın da gereği yok" dedi. Özel hastanelerde fiyatları 250 ila 400 lira arasında değişen bu testler, devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılıyor.

Farklı firmaların virüsün farklı proteinlerine baktığını ifade eden Prof. Dr. Adiloğlu "Bu da antikor test sonuçlarının farklı çıkmasına sebep oluyor. Firmanın baktığı proteinde antikor yükselmesi yoksa bu durum kişinin bağışıklık kazanmadığı anlamına gelmiyor. Herhangi bir proteinde bir antikor yükselmesi varsa kişi bağışıklık kazanmıştır. Aşı olanlarda zaten çok büyük bir ihtimalle antikor gelişiyor. Bu karışıklık bile antikor baktırmanın hiçbir anlamı olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Antikor testinin pozitif çıkmasının kişinin korunduğu anlamına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Adiloğlu, "Ancak antikoru pozitif çıkmayınca 'Bu aşı korumuyor' diyemiyoruz. Çünkü sıvısal ve hücresel olmak üzere farklı gruplar var. Belki sıvısal karşılığı gelişmemiştir ama hücresel karşılığı gelişmiştir. Yapılan teste göre farklılık gösterebilir" açıklamasında bulundu.

Neşra Durmaz

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza
01 Nisan 2021 09:14		 Koronavirüs salgınında korkutan rekor: Henüz pik noktaya ulaşmadık
01 Nisan 2021 09:03
'Bir Zamanlar Kıbrıs' bu akşam TRT 1'de başlıyor!
01 Nisan 2021 08:30		 Rize'de intihar alarmı
01 Nisan 2021 08:18
Aile hekimlerinde 'CoronaVac' alarmı
01 Nisan 2021 07:51		 'Kapalı alanlarda çift maske takın'
01 Nisan 2021 07:40
Virüse karşı 'nazal aşı' umudu
01 Nisan 2021 07:40		 ABD'de skandal! 15 milyon doz aşı çöpe gitti
01 Nisan 2021 07:27
Orta Koridor'un önemi ortaya çıktı: Kanal İstanbul varlığımızı artıracak
01 Nisan 2021 07:05		 Geride enkaz bıraktı: Hammadde fiyatları uçtu
01 Nisan 2021 06:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:18 - Ünlü iş adamlarının şoke eden FETÖ esareti: Artığını yemişler09:14 - İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza09:11 - Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda09:04 - Covid-19 çocuklarda arttı09:03 - Koronavirüs salgınında korkutan rekor: Henüz pik noktaya ulaşmadık08:57 - İddianamede ölen HDP'liye de siyaset yasağı istenmiş
08:52 - Apartman yönetimine kayyum atandı, sorunlar çözülmedi08:38 - Antalya'da müzede zimmet skandalı08:34 - Şanlıurfa'da otomobil kazası: 5 ölü, 1 yaralı08:30 - 'Bir Zamanlar Kıbrıs' bu akşam TRT 1'de başlıyor!08:25 - Uğur Şahin uyardı: Stok yapmayın, aşı yapın08:24 - 'Sınır ve mülkiyet davaları artar'
08:20 - Hacizli otomobilde sahte hasar oyunu08:18 - Rize'de intihar alarmı08:13 - Kırmızı listeden 41 terörist eksildi08:11 - Okullarda 'yüz yüze' tablosu08:06 - Bankada parası olanlar dikkat! Stopaj avantajında süre uzatıldı
07:52 - Stajyer avukat, ünlü baklavacının oğlunu vurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Aile hekimlerinde 'CoronaVac' alarmı
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
OHAL Komisyonu'na başvuran FETÖ'cüleri mağdur ilan ettiler
Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
Stajyer avukat, ünlü baklavacının oğlunu vurdu
Hülya Avşar'a uygulanan 'özel filtre' sosyal medyada gündem oldu
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 2
şafak saymak 1
uche 1
omlet 3
zeki insanların ortak özelliği 6
Güney Kore 2
enginde yavaş yavaş 1
et döner 3
hattat 1
prompter 2
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam