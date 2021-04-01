AB liderleri, dört dosya ile geliyor

Türkiye ile ilişkileri geçtiğimiz hafta düzenlenen sanal zirvede yeniden masaya yatıran AB liderleri, 6 Nisan'da Türkiye'ye gerçekleştirecekleri kritik ziyaretin hazırlığına başladı. Dört ana başlıkla Türkiye'ye gelecek olan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Ziyaret, yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan olumlu havanın devam ettirilmesi açısından önem taşırken, zirve sonucunda Ankara-Brüksel hattında yeni bir yol haritasının ilk temellerinin atılması da bekleniyor.

AB liderlerinin çantasında şu başlıklar bulunuyor:

GÜMRÜK BİRLİĞİ: AB'nin önümüzdeki dönemde Türkiye ile iş birliği yapabileceği alanların başında, Gümrük Birliği Anlaşması'nın günün şartlarına uyarlanması geliyor. Anlaşmanın, güncellenmesine her iki taraf da olumlu bakıyor. Bu konuda yeni bir aşamaya geçilebileceğinin ilk sinyali AB Konseyine güncelleme için gerekli yetkilendirme üzerinde çalışma çağrısı yapılmasıyla gelmişti.

MÜLTECİLERE MALİ YARDIM: Bir diğer başlık ise Geri Kabul Anlaşması'nın güncellenmesi. Bu anlaşma çerçevesinde Türkiye'deki mültecilere sağlanan mali desteğin sürmesini sağlayacak yeni bir paketin AB liderleri tarafından sunulması bekleniyor. Yeni mali yardım paketinin 4,5 veya 5 milyar avro aralığında bir miktar olacağı ifade ediliyor.

VİZE SERBESTİSİ: Türk vatandaşlarının Shengen bölgesinde vizesiz seyahat konusunun da zirvede yeniden masaya geleceği ve geniş bir şekilde ele alınacağı belirtiliyor. Türkiye bu konuda AB'den somut adımlar beklerken, bugüne kadar Türkiye vize serbestisi için eksik kalan kriterleri karşılamak için önemli ilerleme sağladı. Ankara kısa sürede gerekli 72 kriterin 67'sini yerine getirdi. Geriye ise sadece beş kriter kaldı.

DOĞU AKDENİZ: AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in çantasında ayrıca Doğu Akdeniz meselesi de olacak. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ve enerji kaynakların paylaşımı konusundaki ihtilafları müzakere etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önceden dile getirilen Doğu Akdeniz Konferansı önerisinin değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına olumlu yaklaşan Brüksel, 'Çok Taraflı Doğu Akdeniz Konferansı' hazırlıklarını yürütmekle yetkili isimleri görevlendirmişti.

SURİYELİLER İÇİN 6,4 MİLYAR DOLARLIK YARDIM SÖZÜ

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin, Suriye içindeki ve bölge ülkelerinde bulunan Suriyelilere destek için düzenlediği konferansta uluslararası camia 6,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu. Konferansta Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik ev sahipliğinden övgüyle söz edilirken "Türkiye sığınmacılarla ilgili maliyetin büyük kısmını omuzlamaktadır" denildi. Konferans öncesi BM, bu yıl Suriyelilerin ihtiyacının 10 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Selçuk Böke