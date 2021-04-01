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ABD'de skandal! 15 milyon doz aşı çöpe gitti

ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.
 01 Nisan 2021 07:27
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ABD'de skandal! 15 milyon doz aşı çöpe gitti

New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson&Johnson'ın tek doz Covid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.
Anadolu Ajansı
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