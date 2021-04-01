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Konya'da bir kişi işyerinde başından vurulmuş olarak bulundu
Konya'da iş yerinde başından silahla vurulan kişi ölü bulundu. Olayla ilgili soruşma sürüyor.
|01 Nisan 2021 07:33
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Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Furgandede Caddesi'nde yer alan Aktuna Plaza'nın 4. katından gelen silah sesi üzerine, çevredekiler durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, hafriyat şirketine ait büroya girdiklerinde, adının Süleyman Yıldız (40) olduğu öğrenilen kişiyi, yakın mesafeden başından silahla vurulmuş halde, ölü buldu.
Yıldız'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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