1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hülya Avşar'a uygulanan 'özel filtre' sosyal medyada gündem oldu

Oynadığı dizide Hülya Avşar'a özel kamera filtresi uygulanması nedeniyle yüz hatlarının kaybolması sosyal medyada gündem oldu.
 01 Nisan 2021 07:47
+Aa- Yazdır
Hülya Avşar'a uygulanan 'özel filtre' sosyal medyada gündem oldu

Masumiyet dizisi ile ekranlara dönen Hülya Avşar'a çekimlerde uygulanan filtre sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi oyuncuların paylaştığı dizide, Avşar'a uygulanan filtre nedeniyle oyuncunun burnunun kaybolduğu görüldü.

Dizinin ilk bölümlerinde herhangi bir filtre uygulanmazken, son bölümde kullanılan filtre nedeniyle Avşar'ın tüm yüz hattı 'flulaştırıldı'.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
31 Mart 2021 10:57		 Hazal Kaya koronvirüse yakalandı
31 Mart 2021 08:57
Spiker Büşra Sanay, CNN Türk'ten ayrıldı
30 Mart 2021 21:13		 Demet Akalın'a TikTok şoku! Kredi kartından çektiler
30 Mart 2021 11:48
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
30 Mart 2021 09:35		 Kefaret'in yıldızının koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
29 Mart 2021 21:20
Cüneyt Özdemir tweet'ini 10 bin dolara sattı
29 Mart 2021 15:58		 Hadise dava açıyor: Clubhouse'da sesi taklit edildi
29 Mart 2021 15:14
Bircan Bali'den Cüneyt Özdemir'e aldatma iddiasıyla tehdit
29 Mart 2021 11:21		 'Türkiye, sinema ve dizi sektöründe çok büyük bir atılım yakaladı'
28 Mart 2021 10:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:18 - Ünlü iş adamlarının şoke eden FETÖ esareti: Artığını yemişler09:14 - İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza09:11 - Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda09:04 - Covid-19 çocuklarda arttı09:03 - Koronavirüs salgınında korkutan rekor: Henüz pik noktaya ulaşmadık08:57 - İddianamede ölen HDP'liye de siyaset yasağı istenmiş
08:52 - Apartman yönetimine kayyum atandı, sorunlar çözülmedi08:38 - Antalya'da müzede zimmet skandalı08:34 - Şanlıurfa'da otomobil kazası: 5 ölü, 1 yaralı08:30 - 'Bir Zamanlar Kıbrıs' bu akşam TRT 1'de başlıyor!08:25 - Uğur Şahin uyardı: Stok yapmayın, aşı yapın08:24 - 'Sınır ve mülkiyet davaları artar'
08:20 - Hacizli otomobilde sahte hasar oyunu08:18 - Rize'de intihar alarmı08:13 - Kırmızı listeden 41 terörist eksildi08:11 - Okullarda 'yüz yüze' tablosu08:06 - Bankada parası olanlar dikkat! Stopaj avantajında süre uzatıldı
07:52 - Stajyer avukat, ünlü baklavacının oğlunu vurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Aile hekimlerinde 'CoronaVac' alarmı
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
OHAL Komisyonu'na başvuran FETÖ'cüleri mağdur ilan ettiler
Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
Stajyer avukat, ünlü baklavacının oğlunu vurdu
Hülya Avşar'a uygulanan 'özel filtre' sosyal medyada gündem oldu
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enginde yavaş yavaş 1
çukur 2
tezvirat 2
Kinoa 3
gilaburu 1
sası kelimesi 3
lahmacun ayran menü 1
tik 1
Ot 2
bekletilmek 5
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam