Hülya Avşar'a uygulanan 'özel filtre' sosyal medyada gündem oldu
Oynadığı dizide Hülya Avşar'a özel kamera filtresi uygulanması nedeniyle yüz hatlarının kaybolması sosyal medyada gündem oldu.
|01 Nisan 2021 07:47
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Masumiyet dizisi ile ekranlara dönen Hülya Avşar'a çekimlerde uygulanan filtre sosyal medyada gündem oldu.
Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi oyuncuların paylaştığı dizide, Avşar'a uygulanan filtre nedeniyle oyuncunun burnunun kaybolduğu görüldü.
Dizinin ilk bölümlerinde herhangi bir filtre uygulanmazken, son bölümde kullanılan filtre nedeniyle Avşar'ın tüm yüz hattı 'flulaştırıldı'.
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