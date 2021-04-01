Aile hekimlerinde 'CoronaVac' alarmı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BioNTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Aşılar, saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Aşıların, analiz çalışmasının ardından uygulanması bekleniyor. Sırası gelenler tercihlerine göre randevu sisteminden Pifizer-BioNTech'in ya da Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" aşısı olabilecek.

Kodlama sonrası...

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşı çalışmalarına BioNTech aşısının da dahil olduğu belirtildi. Son sevkiyatlarla toplam 2.8 milyon doza ulaşan BionTech aşılarının, özel koşullara uygun şekilde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildiği aktarılan açıklamada, aşının analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacağı kaydedildi. Açıklamada, aşının nisanda 4.5 milyon doza ulaşacağı ve 30 milyon doz için firmayla opsiyonlu anlaşma sağlandığına dikkat çekildi. Türkiye'ye özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan kare kodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, aşıların illere sevkinin başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine, 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak" dendi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'ndan Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu da aşının hazırlık aşamasının da farklı olduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Flakonlarımız çok dozlu olacak ve hazırlık aşamasında da yine tecrübeli personelle bu işin yürütülmesi gerekiyor. Bu amaçla son bir ay içerisinde iki kez canlı olarak kullanıcılara eğitimler verildi. Gerekli talimatlar, eğitim notları, video çekimleri de tamamlandı. Bunları da en kısa sürede kullanıcılara ulaştıracağız ve herhangi bir sorun yaşamadan başarılı bir şekilde mRNA aşısını da uygulamaya sokacağımızı tahmin ediyoruz."

'Aşı sıkıntısı var'

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan bazı illerde randevu verilmesine karşın, aile sağlığı merkezlerinde aşı olmadığına ilişkin bildirimler aldıklarını belirti ve kendilerine gelen geri bildirimlere ilişkin şunları söyledi:

"Dün (31 Mart) aile hekimleri bir çok sıkıntı ile karşılaştı. Birçok ilden AHEF'e geri bildirimler geldi. Van, İstanbul, Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya gibi illerimizden bir çok geri bildirim geliyor. Randevu sayıları çok olmasına rağmen aşı sayısı çok az. Antalya'da bir aile hekiminin 7 randevusu olduğu ama 2 aşının bulunduğu gibi bildirimler alıyoruz. İstanbul'da 31 Mart sabahı itibarıyla birçok ASM'de aşı olmadığı, sabah aşı randevularının geri döndüğü noktasında geri bildirimler geliyor.

Açıkçası aşı tedariki noktasında AHEF olarak bu noktayı çoğu kez vurgulamıştık ama aşı tedariği ve aşının aile sağlığı merkezlerine ulaştırılmasında halen sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle İstanbul'da sabah saatlerine randevu alan vatandaşların birçoğu aşı olamamakta. Çünkü aşı genelde öğlen ya da öğleden sonra geliyor. Bazen de sayı olarak az geliyor. Aşı tedariği noktasında hızlı ve güvenli lojistik sağlanmalı. Aşı ile ilgili diğer lojistik imkanların da aile hekimlerine hızlıca sağlanması lazım. Ayrıca maske eldiven, dezenfektan noktasında aile hekimlerinin bir senedir yeterli desteği de görmediğini biliyoruz. Bu noktada uyarmamıza rağmen, bakanlığımız İş Kanunu'na aykırı bir şekilde çalışma sağlığını tehlikeye atmakta."