Stajyer avukat, ünlü baklavacının oğlunu vurdu
|01 Nisan 2021 07:52
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Olay, bugün Kadıköy'de bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi stajyer avukat Tolga K., Kadıköy'de buluştukları bir kafeteryada arkadaş grubuyla sohbet etmeye başladı.
Gaziantepli ünlü baklavacı Coşkun K.'nın oğlu olduğu öğrenilen genç avukatın arkadaş grubu arasındaki K.S.E. adlı avukat, bu sırada henüz kime ait olduğu bilinmeyen tabancayı incelemeye başladı.
AĞIR YARALANDI
K.S.E. söz konusu silahı incelerken iddiaya göre tabanca birden ateş aldı. Silahın patlaması ile birlikte hukuk fakültesi öğrencisi Tolga K., göğsüne aldığı kurşunla ağır yaralandı.
Kanlar içinde yere yığılan stajyer avukat ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan genç avukatın hastanede yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
TUTUKLANDI
Arkadaşını kaza ile vurduğu ileri sürülen avukat K.S.E. emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarıldığı ve tutuklandığı öğrenildi.
Öte yandan K.S.E.'nin emniyette alınan ifadesinde, silahı incelerken şarjörün takılı olmadığını sandığını, namluda kurşun olup olmadığını ise bilmediğini söylediği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili çok yönlü araştırması sürerken, hukuk fakültesi öğrencisi avukatın tedavisine devam edildiği kaydedildi.
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