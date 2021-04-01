Kırmızı listeden 41 terörist eksildi
|01 Nisan 2021 08:13
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Milliyet'te Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Daha önce Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi'nin önceki gün etkisiz hale getirilmesiyle, bu yıl kırmızı listeden etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2'ye yükseldi. Geçen yıl ise kırmızı kategoriden 10 isim etkisiz hale getirilmişti. 15 Temmuz 2016'dan bu yana kırmızı listeden etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise, 41'e yükselmiş oldu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin çoğunluğu PKK/KCK'nın üst düzey yöneticileri. Kırmızı listede hala arananlarda ise FETÖ'den DAEŞ'e, PKK'dan DHKP-C'ye kadar 200'den fazla üst düzey örgüt yöneticisi yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN BAZI İSİMLER
Kırmızı kategoriden etkisiz hale getirilen isimlerden öne çıkan bazıları şöyle:
- Yunus Durmaz: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiriydi. DAEŞ'in Diyarbakır, Suruç, Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te yaptığı bombalı saldırıların planlayıcısı ve organizatörüydü.
- Hülya Eroğlu: KCK üyesi ve PKK'nın askeri kadın kolu YJA-Star'ın başıydı.
- Birdal Burhanlı: PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevliydi.
- Seyithan Sinet : PKK'nın sözde Amanos Saha Genel Sorumlusuydu.
- Yusuf Şek: PKK'nın sözde Serhat bölgesi (Ağrı-Iğdır-Kars-Erzurum-Ardahan) sorumlusuydu.
- Sefer Açar: PKK'nın sözde Garzan Eyaleti sorumlusuydu.
- İsmail Özden: PKK'nın Sincar sorumlusu ve KCK yürütme üyesiydi.
- Barış Öner: PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusuydu.
- Fatih Özden: Sözde Cilo eyalet sorumlusuydu.
- Bedirhan Abo: Sözde Botan sorumlusuydu.
- İshak Özçaktu: Sözde Amed eyaleti sorumlusuydu. Merasim Sokak, Beşiktaş Vodafone Arena Stadı, Vezneciler, Kayseri saldırılarını organize edip talimatını verdi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DAEŞ'Lİ
SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Kırmızı bültenle aranan DAEŞ üyesi B.A., Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, B.A.'nın yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiğini belirleyince harekete geçti. Ekipler, korsan taksiyle Başkent'e geleceği tespit edilen teröristi Hatay'dan itibaren takibe aldı. B.A.'nın bulunduğu korsan taksiye Ankara yakınlarında operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan B.A. ve korsan taksici M.Y.'nin sorgusu devam ediyor. B.A.'nın üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik bulunduğu öğrenildi.
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