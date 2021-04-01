1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırmızı listeden 41 terörist eksildi

Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam eden operasyonlar sayesinde, terör örgütleri üst düzey yöneticilerinin yer aldığı, terörden arananlar listesi kırmızı kategori bir bir eksiliyor.
 01 Nisan 2021 08:13
+Aa- Yazdır
Kırmızı listeden 41 terörist eksildi

Milliyet'te Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Daha önce Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi'nin önceki gün etkisiz hale getirilmesiyle, bu yıl kırmızı listeden etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2'ye yükseldi. Geçen yıl ise kırmızı kategoriden 10 isim etkisiz hale getirilmişti. 15 Temmuz 2016'dan bu yana kırmızı listeden etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise, 41'e yükselmiş oldu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin çoğunluğu PKK/KCK'nın üst düzey yöneticileri. Kırmızı listede hala arananlarda ise FETÖ'den DAEŞ'e, PKK'dan DHKP-C'ye kadar 200'den fazla üst düzey örgüt yöneticisi yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN BAZI İSİMLER

Kırmızı kategoriden etkisiz hale getirilen isimlerden öne çıkan bazıları şöyle:

- Yunus Durmaz: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiriydi. DAEŞ'in Diyarbakır, Suruç, Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te yaptığı bombalı saldırıların planlayıcısı ve organizatörüydü.

- Hülya Eroğlu: KCK üyesi ve PKK'nın askeri kadın kolu YJA-Star'ın başıydı.

- Birdal Burhanlı: PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevliydi.

- Seyithan Sinet : PKK'nın sözde Amanos Saha Genel Sorumlusuydu.

- Yusuf Şek: PKK'nın sözde Serhat bölgesi (Ağrı-Iğdır-Kars-Erzurum-Ardahan) sorumlusuydu.

- Sefer Açar: PKK'nın sözde Garzan Eyaleti sorumlusuydu.

- İsmail Özden: PKK'nın Sincar sorumlusu ve KCK yürütme üyesiydi.

- Barış Öner: PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusuydu.

- Fatih Özden: Sözde Cilo eyalet sorumlusuydu.

- Bedirhan Abo: Sözde Botan sorumlusuydu.

- İshak Özçaktu: Sözde Amed eyaleti sorumlusuydu. Merasim Sokak, Beşiktaş Vodafone Arena Stadı, Vezneciler, Kayseri saldırılarını organize edip talimatını verdi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DAEŞ'Lİ

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Kırmızı bültenle aranan DAEŞ üyesi B.A., Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, B.A.'nın yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiğini belirleyince harekete geçti. Ekipler, korsan taksiyle Başkent'e geleceği tespit edilen teröristi Hatay'dan itibaren takibe aldı. B.A.'nın bulunduğu korsan taksiye Ankara yakınlarında operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan B.A. ve korsan taksici M.Y.'nin sorgusu devam ediyor. B.A.'nın üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik bulunduğu öğrenildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DHKP-C'de çarpıcı itiraf: Tüm seçmen bilgilerini ele geçirdik
01 Nisan 2021 09:20		 Ünlü iş adamlarının şoke eden FETÖ esareti: Artığını yemişler
01 Nisan 2021 09:18
Terör örgütü elebaşının posterini açan 5 kişi yakalandı
31 Mart 2021 20:07		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası verildi
31 Mart 2021 16:09
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutukladı
31 Mart 2021 15:40		 Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, sahte kimlikle yakalandı
31 Mart 2021 14:50
Yargıtay'ın bozduğu FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden başladı
31 Mart 2021 14:13		 Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist yakalandı
31 Mart 2021 13:25
FETÖ'nün dershanesinde yöneticilik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
31 Mart 2021 12:25		 9 ildeki FETÖ davalarında 816 sanık hesap verecek
31 Mart 2021 11:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:18 - Ünlü iş adamlarının şoke eden FETÖ esareti: Artığını yemişler09:14 - İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza09:11 - Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda09:04 - Covid-19 çocuklarda arttı09:03 - Koronavirüs salgınında korkutan rekor: Henüz pik noktaya ulaşmadık08:57 - İddianamede ölen HDP'liye de siyaset yasağı istenmiş
08:52 - Apartman yönetimine kayyum atandı, sorunlar çözülmedi08:38 - Antalya'da müzede zimmet skandalı08:34 - Şanlıurfa'da otomobil kazası: 5 ölü, 1 yaralı08:30 - 'Bir Zamanlar Kıbrıs' bu akşam TRT 1'de başlıyor!08:25 - Uğur Şahin uyardı: Stok yapmayın, aşı yapın08:24 - 'Sınır ve mülkiyet davaları artar'
08:20 - Hacizli otomobilde sahte hasar oyunu08:18 - Rize'de intihar alarmı08:13 - Kırmızı listeden 41 terörist eksildi08:11 - Okullarda 'yüz yüze' tablosu08:06 - Bankada parası olanlar dikkat! Stopaj avantajında süre uzatıldı
07:52 - Stajyer avukat, ünlü baklavacının oğlunu vurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Aile hekimlerinde 'CoronaVac' alarmı
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
OHAL Komisyonu'na başvuran FETÖ'cüleri mağdur ilan ettiler
Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
Stajyer avukat, ünlü baklavacının oğlunu vurdu
Hülya Avşar'a uygulanan 'özel filtre' sosyal medyada gündem oldu
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enginde yavaş yavaş 1
çukur 2
tezvirat 2
Kinoa 3
gilaburu 1
sası kelimesi 3
lahmacun ayran menü 1
tik 1
Ot 2
bekletilmek 5
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam