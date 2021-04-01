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Rize'de intihar alarmı

Rize'nin bir köyünde yedi ayda beş intihar vakasının yaşanması devleti alarma geçirdi. Konuya ilişkin hazırlanan raporda, yaşlı intiharlarının son yıllarda artış gösterdiğine dikkat çekildi
 01 Nisan 2021 08:18
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Rize'de intihar alarmı

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Rize'nin bir köyünde yedi ayda beş intihar vakasının yaşanması devleti harekete geçirdi. Rize'nin bir köyünden TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran vatandaşlar, yedi ayda üst üste beş intihar vakası yaşandığını, sebeplerinin araştırılıp, önlem alınmasını istedi. Başvuruları tek tek inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, Rize Valiliği ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü iddiaların gerçekliğinin araştırılması için çayışma başlattı.

İkametlerine gidildi

İlgili devlet birimleriyle birlikte hazırlanan kapsamlı, "Durum Tespit Raporu" komisyona gönderildi. Raporda, "Köyde intihar ettiği iddia edilen bireyleri, cinsiyetleri, medeni durumları, doğum tarihleri, vefat tarihleri, birlikte yaşadığı bireyler, ailelerin ortalama gelirleri, konut durumları, kronik fiziksel ve kronik ruhsal sağlık sorunları, adli tıp sonuç durumları ve ailelere yapılan sosyal hizmet müdahalelerini içeren detaylı bilgiler tablo halinde hazırlanmıştır" denildi.

Erkekler 70'in üstünde

Raporda; hayatını kaybedenlerin üçünün erkek, ikisinin kadın, dördünün evli, birinin hiç evlenmediği, üç erkeğin 70 yaş ve üstü, kadınlardan birinin 21, diğerinin de 51 yaşında olduğu belirtildi. Ölenlerin aileleriyle yaşadıkları, ortalama aylık gelirlerinin ise 2 bin TL ile 3 bin 200 TL arasında olduğu belirtilen raporda, intihar ettiği iddia edilen bir bireyin işitme ve görme kaybı olduğu, diğerinin kalp rahatsızlığının ve işitme kaybının yanı sıra psikolojik rahatsızlığının bulunduğu, bir diğerinin de ortopedik ve psikolojik rahatsızlık yaşadığı kaydedildi. Diğer iki kadın bireyde de duygu bozukluğu, migren ve ortopedik rahatsızlık dışında, uyku bozukluğu nedeniyle antidepresan ilacı kullanımına işaret edildi. Raporda, şunlar kaydedildi:

2 köy karşılaştırıldı

Raporda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, bölgede nüfusu benzer iki köy üzerinde saha çalışması yaparak, hastalık, gelir dahil her türlü istatistiki bilgileri karşılaştırmalı olarak hazırladığı kaydedildi. Raporda, Rize Valiliği'nce savcılık, üniversite, MEB, Sağlık müdürlüğü gibi birimlerin katılımıyla çok yönlü bir komisyonun konuyu değerlendirmesinin uygun olabileceği düşüncesi dile getirildi. Komisyonun çalışmasının köy halkı üzerinde kaygı uyandırarak, olumsuz psikolojik etki bırakabileceği bu nedenle sonuç odaklı, koruyucu-önleyici sosyal hizmet esaslı çözüm ve önerilere dayandırılması gerektiği kaydedildi.

Ruh sağlığı merkezi

Köyde intihar ettiği öne sürülen bireylerin ruhsal yönden güçlük yaşadıkları ve bazılarının psikiyatrik ilaç kullandıkları bilgisine dikkat çekilen raporda, "Ayrıca ülkemiz intihar eylemlerine baktığımızda yaşlı intiharlarının son yıllarda artış gösterdiği, psikolojik güçlüklerin yanında, ağır fiziksel kronik hastalığı olan yaşlıların da intihar eylemlerinde bulunma oranlarının arttığı görülmektedir" denildi. Raporda, il düzeyinde, "yaşlı ve engelli risk haritasının" oluşturulması ve bölgeye yönelik ruh sağlığı merkezi kurulması önerildi.
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