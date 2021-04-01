Hacizli otomobilde sahte hasar oyunu

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa İcra müdürlüklerinde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle savcılık talimatıyla takip ve izleme çalışması yaptı. Yapılan izleme ve takip çalışmalarında, icra müdürlüklerinde bulunan hacizli araçların parçalarının söküldüğü ve hasarlı araç olarak gösterilip aynı şahıslara düşük fiyata satıldığını tespit etti. Derinleştirilen çalışmada, icra dairesinde çalışan personel tarafından bilinçli olarak parçaları sökülüp satılan araçların, icra personeliyle birlikte organize bir şekilde hareket eden bir çetenin mensupları tarafından satın alındığını tespit eden polis, yine yaptığı çalışmalarda aynı icra personelinin bazı icra işlemlerinin sürelerini rüşvet karşılığında kısaltıp öne aldığını da belirledi. Organize bir şekilde suç örgütü gibi hareket ettiği belirlenen icra personelinin, çetenin sivil personelinin istekleri doğrultusunda ve rüşvet karşılığı olarak ihale ve satış günleri üzerinde de değişiklik yaptığını tespit etti.

Yaşlı insanları cep telefonu satıp ardından ücretlerini ödeyemedikleri gerekçesiyle icra dosyası açarak dolandırdığı belirlenen çetenin 29 mensubunu tespit eden polis, şüphelilere yönelik önceki gün İstanbul, Kırklareli ve Niğde'de operasyon düzenledi.

Soruşturma sürüyor

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında biri emekli 2 icra müdürü ile 6 müdür yardımcısının da bulunduğu 17'si icra personeli 26 çete mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

İkisi adreslerinde bulunamayan 29 çete mensubundan birisinin Kovid-19 hastası olması nedeniyle gözaltına alınmayıp evinde gözlem altında tutulduğu operasyonda adreslerde arama yapan ekiplerin 20 klasör "icra dosyası" ile 4 "icra kaşesi", 2 tüfek ve bir tabanca ele geçirdiği öğrenildi. Aralarında Küçükçekmece İcra Müdürü ile Gaziosmanpaşa 1 ve 2. İcra Müdür yardımcılarının da bulunduğu 17'si icra dairesi personeli 26 çete mensubu İstanbul Emniyeti'ne götürülerek sorguya alındı. Firari 2 çete mensubunun yakalanması için çalışmalarını sürdüren polisin, çetenin gerçekleştirdiği suç olaylarına yönelik derinlikli kovuşturması devam ediyor.