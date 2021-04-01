'Sınır ve mülkiyet davaları artar'

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Teklife göre, kadastro müdürlüklerince yürütülülen ve yapılan sınavla başarılı olan ve kamu görevlisi sayılan harita mühendislerine 2010'dan itibaren devredilen talebe bağlı kadastro teknik hizmetlerinin yapım işlerinin, kanunda yapılacak değişiklikle 10 yılını doldurmuş harita mühendislerine sınavsız şekilde verilmesi planlanıyor. Tasarının yasalaşması halinde sınavsız veya planlamasız bürolar oluşabileceği kaygısı arttı.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği Başkanı Eyüp Özkan, "Kanunda yapılacak değişiklik ile 10 yılını doldurmuş harita mühendislerine sınavsız bir şekilde verilecek. Değişiklik ile kontenjan sınırlaması da kaldırılmak isteniyor ve böylece önemli bir kamu hizmeti olan mülkiyet sınırlarının tespit edilmesi ve diğer kadastro teknik hizmetleri işlemleri, denetlenmesi imkansız hale gelecek bir şekilde pratikte serbest harita mühendislik bürolarına devredilecek. Değişiklik tasarısında sorun olarak belirtilen tüm gerekçelerin tamamı yeni bir sınavla çözülebilir. Böylece hem sınav kazanarak bizlere ve bizlerle birlikte çalışan yaklaşık bin 600 personelimize haksızlık yapılmayacak, hem de serbest harita bürosu işleri ayrı tutularak kamu düzen ve disiplini bozulmadan, denetlenebilen büroların sayısı çoğalacak. Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisleri, bakanlıklar, TKGM, üniversiteler, harita mühendisleri dernekleri, serbest harita mühendisleri, diğer tüm paydaşların katılacağı bir çalıştay ile hukuk, bilim ve ihtiyaca uygun bir çözüm bulunabilir."

'Vekiller geçememişti'

Ataşehir'de görevli lisanslı harita ve kadastro mühendisi Hakan Gencay, yıllar önce yapılan sınavlarda düşük puan alan yüzlerce harita mühendisinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sınavda tapu ve kadastro mevzuatı haricinde anayasa, medeni hukuk, halkla ilişkiler, etik kurallar gibi konularda var. Böyle bir sınavda 10-14 puan alan bilgisiz insanlara bu lisansları veriyorlar. Yeterlilik sahibi olmayan kişilere verilecek bu lisanslar, mağduriyetlere sebep olur. Bu bürolara bu işi açarsanız müthiş dava ve sınır problemleri ile husumetler artacak. Vatandaş birine sınır işlemlerini yaptıracak beğenmedi diğerine gidecek. Sınır davaları artacak. Bu kamusal bir sistem, rekabete açılması suistimallere yol açar. Mecliste harita mühendisi milletvekilleri daha önce girdikleri lisans sınavını geçemediler. Sınavla yapamadıklarını, kanunla yapmaya çalışıyorlar" diye konuştu.



