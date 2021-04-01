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Uğur Şahin uyardı: Stok yapmayın, aşı yapın

BioNTech şirketinin kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin, Avrupa'da artan vakalara işaret ederek eldeki aşıların kullanılması uyarısı yaptı. Almanya ve Avrupa'da yeni kısıtlamaların devreye girmesi gerektiğini söyleyen Şahin, aksi halde yazın daha sert bir kapanmanın gerekebileceğini söyledi.
 01 Nisan 2021 08:25
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Uğur Şahin uyardı: Stok yapmayın, aşı yapın

Koronavirüse karşı eşi Özlem Türeci ile birlikte geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut veren Uğur Şahin, Alman televizyonu RTL'ye salgının gidişatı ve aşılamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa genelinde artan vaka sayılarının endişelendirici olduğunu vurgulayan Uğur Şahin, bu doğrultuda eldeki aşıların stok yapmak yerine bir an önce kullanılması gerektiğini söyledi. Şahin, "Tedarikte yaşanacak bir gecikme yüzünden aşılamanın sekteye uğrama riski çok düşük. Bu yüzden her hafta yeni aşıların geleceği güvencesiyle, elinizdeki tüm aşıları yapmalısınız" ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI DÜŞÜK TUTULMALI

"Ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız" diyen Uğur Şahin, "Önümüzdeki üç dört ay için en büyük zorluk vaka sayılarını düşük tutmak olacak. Yükselen sıcaklıklar enfeksiyon sayısını azaltabilir, ancak böyle olmazsa yazın daha sert bir kapanma yaşayabiliriz" uyarısında bulundu. Aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda "normalleşmeye dönmenin" mümkün olduğunu ve gelecek kış aylarında yeni bir kapanmanın engellenebileceğini söyleyen Şahin, "Mayıs ayı sonu itibariyle aşılamanın etkilerinin görülmeye başlamasını bekliyoruz" dedi.

FRANSA'DA OKULLAR KAPANDI

Bu arada, aşılamada önde giden İngiltere'de tedbirler kısmen gevşerken, Fransa'da önlemler daha da sıkılaştırıldı. Başkent Paris dahil bazı bölgelerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları cumartesiden itibaren tüm ülke için geçerli olacak. Ayrıca okullar da üç hafta süreyle tatil edildi. Kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Şimdi harekete geçmezsek kontrolü kaybedeceğiz" dedi. Öte yandan aşılamayı hızlandırmaya çalışan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Macron, Rusya Lideri Vladimir Putin ile aşıda işbirliği imkanlarını görüştü.

YENİ TESİS AÇAN BIONTECH ÜRETİMİ ARTTIRIYOR

Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) onay alarak Almanya'nın Marburg kentindeki tesislerini faaliyete geçiren BioNTech şirketi, koronavirüs aşısı üretim hedefini arttırdı. Bu yıl için 2.3 milyar doz olarak belirlenen aşı üretimi hedefi, yeni tesisle birlikte 2.5 milyar doza yükseldi. Üretim kapasitesinin maksimuma çıkarılması amacıyla 400 çalışanın 7 gün 24 saat mesai yaptığı tesiste üretilen aşıların ilk parti teslimatlarının nisanın ikinci yarısında yapılması bekleniyor. Tesisin, tam olarak faaliyete geçtiğinde ise yılda bir milyar doz aşı üretmesi bekleniyor. Marburg'da üretilen aşılar Avrupa'nın çeşitli noktalarındaki şişeleme merkezlerinde steril dolumu ve paketlemesi yapıldıktan sonra ülkelere sevk ediliyor.

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK İLAÇ ŞİRKETİ

BioNTech, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ortaklığıyla dünyada 65 ülkeye koronavirüs aşısı gönderiyor. 2008 yılında kurulan şirket, Almanya'nın köklü ilaç firmalarını da geride bıraktı. 2021'deki tahmini 9.8 milyar Euro cirosuyla BioNTech'in, Bayer ve Boehringer'den sonra Almanya'nın üçüncü büyük ilaç firması olabileceği belirtildi.
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