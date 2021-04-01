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Koronavirüs salgınında korkutan rekor: Henüz pik noktaya ulaşmadık

Vaka sayısında dün 39 bin 302'yle bir rekor geldi. Uzmanlar, "Bu rakamlara ilk defa çıktık. Fakat mutant virüsün neden olduğu salgında henüz pik noktaya da ulaşmadık. Kalabalık ortamlardan uzak duralım" uyarısında bulundu.
 01 Nisan 2021 09:03
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Koronavirüs salgınında korkutan rekor: Henüz pik noktaya ulaşmadık

Sağlık Bakanlığı'nın dün vaka sayısını 39 bin 302 olarak açıklamasıyla, 'salgında 3'üncü dalganın pik noktasına mı çıktık' sorusu gündeme geldi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre;

"MUTANT VİRÜSÜN ETKİSİ"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Bulaşıcılık oranı yüzde 70 daha fazla olan İngiltere kökenli varyantın ülkemizdeki pozitiflik oranının yüzde 75 olması ve bu kadar hızlı bulaşma özelliği göstermesi, vakaların 30 binin üzerine çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri oldu. Son dönemde aile içi-konut içi bulaşta daha önce bir kişi bir kişiye bulaştırırken, şimdi bir kişi aile üyelerinin tamamına bulaştırıyor. Kalabalık ve kapalı ortamlarda çalışan kişilerin ailelerine İngiltere kökenli varyantın taşınmasıyla, diğer üyelerin de korunmasız olmaları nedeniyle bulaşma oranı çok arttı" dedi.

"ÇOK HIZLI GEVŞEDİK"

Prof. Dr. Necmettin Ünal ise, "Vaka sayısının 39 binlere çıkmasının en önemli nedenlerinden ilki normale dönüşle ilgili tedbirlerin çok hızlı ve basamaklandırma yapılmadan uygulamaya sokulması oldu. Vakalar 6 bindeyken gevşemeye başladık. Hızlı gevşemenin o zaman bile sonuçlarını yaşamıştık. Aşılamada iki doz aşıyı olanların sayısı sadece yüzde 9. Pandemiyi aşmak için bu rakam yeterli değil. Yüzde 75'lere çıkarmak lazım. Tabii her şeye rağmen Türkiye çift doz aşıyı en çok yapan ülkelerden biri, bunu da atlamamak gerek. Yani aşı sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın problemi. Avrupa ile beraber pikleri yaşıyoruz. Günlük vaka sayısı bakımından Avrupa'da ilk sıraya, dünyada ise 4'üncü sırada yükseldik. Çözüm çok hızlı aşılamak ya da gevşeme tedbirlerini gecikmeden sıkılaştırmak. Bugüne kadar kısmen uygulanan tedbirleri tamamen devreye sokmak şart. Çünkü daha pikin en üst noktasına ulaşmadık.

"VAKALAR DAHA DA ARTACAK"

Vaka sayısı daha da artacak. Türkiye'de 3 milyon kişi hastalığı geçirdi. Asemptomatikler dahil edildiğinde 10-15 milyon kişinin hastalığı geçirdiği tahmin ediliyor. Bu şartlar altında bu kişilerin bağışıklık geliştirdiğinden çok emin olamayız, çünkü hastalığı hafif geçirenlerin bağışıklığı da çok güçlü olmuyor. Orijinal virüsle hastalığı geçirenlerin, varyantlara karşı ne kadar bağışıklığı olduğuna yönelik de bilgimiz yok" değerlendirmesinde bulundu
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