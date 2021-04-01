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Covid-19 çocuklarda arttı

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, COVID-19'un çocuklarda arttığı yönündeki iddiaların göreceli olarak doğru olduğunu belirtti.
 01 Nisan 2021 09:04
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Covid-19 çocuklarda arttı


Prof. Dr. Kurugöl Hürriyet'e şunları söyledi:

YÜZDE 10-15'İ ÇOCUKLAR

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: "Son dönemde 0-9 yaş arası vakalarda ciddi artış var diye iddialar duyulmaya başladı. Eğitime devam edilip edilmeyeceğine İl Hıfzıssıhha Kurulları karar verecek.

Sağlık Bakanlığı yaş dağılımlarını iller bazında paylaşırsa daha doğru fikir sahibi oluruz. Benim görüşüm, Türkiye'deki vaka artışının 0-9 yaş grubuna özgü olmadığı şeklinde. Genel vaka artışının yansıması olarak çocuklarda da artış var. Eskiden vakaların yüzde 2'si çocukken bugün yüzde 10-15'i çocuk olarak görüyoruz. Bize başvuran ve yatan vakalar üzerinden değerlendirdiğimizde çocuk vakalarda da bir artış var, ama küçük çocuklara 0-9 yaş arası çocuklara özgü bir artış yok. Yine bizim yaptığımız incelemede çocukların hastalığı okuldan değil, anne babalarından ya da ailenin diğer fertlerinden aldıkları yönünde. Okulda bir çocuğun hastalığı alıp aile bireylerine bulaştırması çok nadir.

Dünyadaki birçok çalışma da gösterdi ki okulların açılması bulaşı arttırmıyor. Amerika'da yapılan bir çalışmada gösterilmiş, okulda yüz yüze eğitim görenlerle online eğitim görenler arasında hastalık sıklığı arasında bir farklılık yok."

KAMBURLUK BAŞLADI

Prof. Dr. Zafer Kurugöl pandemi döneminde çocuklarda görülen şikayetlere şöyle dikkat çekti: "Eğitimin aksaması çocukların gelişimini hem fiziki hem de ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Özellikle de ilköğretim çağında olan çocukları. Hareketsizlik sonucunda ortopedik sorunlar, görme bozuklukları, obezite, kamburluk ortaya çıkıyor. Çocuklar birbirleriyle temas etmedikleri için duygusal gelişimleri, mental gelişimleri geri kalıyor. Bu nedenle kapanma olacaksa en son kapanması gereken yer anaokulu ve ilköğretim sınıfları olmalı."

ÖĞRETMENLER VE SAĞLIKÇILARIN EŞLERİNE DE AŞI

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Öğretmenlerimizin sağlığını da korumalıyız. Bu nedenle aşılamaları mutlaka yapılmalı" derken şöyle devam etti: "Öncelikle aşılanması gereken bir grup da sağlık çalışanlarını eşleridir. Aşı bildiğiniz gibi taşıyıcılığı önlemiyor. Yani, COVID-19 ile yoğun temasta olan, bu nedenle virüsü alma ihtimali yüksek olan sağlık personeli virüsü evine, yakınlarına taşımaya devam ediyor. Kendileri aşılı olduğundan virüsü alınca hastalığı belirtisiz geçiriyor, bulaştırma olasılığı daha da artıyor. Bizim bazı hemşirelerimizin, sağlık personeli olmadığı için aşılanmayan eşleri, bu şekilde hastalığı aldılar."
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