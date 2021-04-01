İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza

Türk bilim insanları tek doz halinde burundan sprey şeklinde uygulanabilen intranazal aşı üzerinde çalışıyor. Sprey aşı büyük umut vaat ediyor. Burundan ya da ağızdan uygulanacak sprey aşının bulaşı engellemesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sprey aşının çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi olan, eski milletvekili Dr. Osman Coşkun, intranazal aşı çalışmasını gerçekleştiren Ankara'daki ODTÜ Teknokent'te bulunan Nanografi Nano Teknoloji A.Ş.'nin Genel Müdürü. İşte DSÖ'nün listeye aldığı ve dünyaya umut olan aşımızla ilgili öne bilgiler:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇALIŞMA EKİBİNDE YER ALDI

Dr. Osman Coşkun, akademisyen kimliği ile katıldığı çalışma hayatında yürüttüğü başarılı görevlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ekibinde yer aldı. Coşkun'un Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Aşağıtekke Köyü'nde başlayan hayatı mücadelelerle dolu. Coşkun, babasının Ankara'da kapıcılık yaptığını ve kendisini okutmak için çabaladığını belirterek yerli aşıya kadar olan servenini anlattı:

İNSANLI UYGULAMA BAŞLIYOR

Eski Yozgat milletvekili olan Coşkun, sprey aşı çalışmaları ile ilgili "Bir yıldır üzerinde çalışıyoruz. Martta üretime başladık, bu ay insanlarda uygulanmaya başlanacak" dedi.

BABASI MİLLETVEKİLİ OLMASINI İSTİYORMUŞ

Osman Coşkun: "Babamın kapıcılık yaptığı apartmanda Zonguldak milletvekili oturuyordu. 5-6 yaşlarındayken babam sürekli olarak 'Oğlum milletvekili olmalısın' derdi. Herkes oyun oynarken ben ders çalışıyordum. Defteri kitabı adeta ezberliyordum. Milletvekili olmam lazımdı. 1983'te Erciyes Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde öğretim üyesi oldum. Yardımcı doçent olarak 2007'ye kadar çalıştım. 2007'de Yozgat milletvekili olarak Ankara'ya gittim."

GENÇLERDE YÜZDE 100 ETKİLİ

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, ABD'de 2 bin 260 genç üzerinde gerçekleştirilen faz 3 çalışmalarında aşının yüzde 100 etkili olduğu ve güçlü antikor tepkisi gösterdiği belirtildi. BioNTech CEO ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, gençler için yüksek koruma gösteren sonuçların İngiltere'deki 'B.1.1.7' varyantı yayılmasına ilişkin eğilimler göz önüne alındığında cesaret verici olduğunu belirtti.

BAKAN VARANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleriyle bir araya gelirken, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Varank, VLP aşı çalışmasının, insan denemelerine geçen dünyada 4'üncü aşı adayı olduğunu hatırlatarak, "Bu inovatif bir aşı çalışması. Virüse benzettiğiniz bir yapıyla antikor oluşturmaya çalışıyorsunuz; basitçe anlatımı bu. Ama bizim aşımız, hem bu teknolojinin yeni olması hem de virüsün 4 bölgesini de hedef alan protein tabanlı aşı olması bakımından değişik bir aşı teknolojisi. Biz, tabii ki aşımızdan çok umutluyuz.

YIL SONUNDA AŞI ELİMİZDE

Hocalarımız, bir senedir insanüstü bir gayretle bu işi götürüyorlar. İnsan çalışmaları cumartesi sabahı itibarıyla başladı. O süreçler de kolay süreçler değil. Mesela Faz-1 çalışmalarını 2 aydan önce bitirme imkanınız yok. Eğer bütün aşamalar başarılı bir şekilde tamamlanırsa, inşallah sene sonundan önce aşımızı elimize alabiliriz.

İKİNCİ GRUP AŞIDA GÖNÜLLÜ OLACAĞIM

Burada önemli olan hususlardan biri de bunları üretecek tesislerin hazır olması. Zaten firmalarla hocalarımız çalışıyor. Bu aşamaların tamamı başarılı olursa inşallah sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip aşı adayımız olacak. Ben de gönüllü olacağımı ilan etmiştim. İkinci grup aşılamalarda gönüllü olacağım. Ayın 17, 18'i itibarıyla ben de bir aşı gönüllüsü olarak çalışmaların içinde bulunacağım" dedi.

'NAZAL AŞI ONAY SÜRECİNDE'

Varank, sprey olarak uygulanan 'nazal' aşıyla ilgili hayvan deneylerinin tamamlandığını kaydederek, "Bu da protein tabanlı bir aşı çeşidi, dünyadaki yenilikçi aşı türlerinden bir tanesi. Burundan uygulanacak bir aşı çalışması. ODTÜ'deki bir hocamız bunun liderliğini yapıyor. Orada da arkadaşlarımız hayvan deneylerini tamamladılar. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar. Onların değerlendirmesi, eğer onay alırsa insan deneylerine başlayacaklar. Arkadaşlarımızın ilk elde ettiği sonuçlar, oldukça başarılı gözüküyor" diye konuştu.

'MUTASYONA KOLAY KARŞILIK VEREN AŞILAR'

Varank, mutasyonlu virüslerle ilgili de, "Hem burundan uygulanan aşı hem de VLP aşı, mutasyona çok kolay tasarlanan aşılar. Tasarım değiştiriliyor. Dolayısıyla o süreçleri bir daha yapmıyorsunuz. Sadece tasarımları değiştirerek netice alabiliyorsunuz. Mesela bu VLP aşısının ikinci fazında hocalarımız, mutasyona karşı faz çalışmasını da kullanmak istiyorlar. Testlerini yapıyorlar.

Bu aşıların bir özelliği de mutasyona karşı çok hızlıca bunların tasarımının değiştirilmesi" diye konuştu.

Bakan Varank ayrıca, herkesin aşı olması gerektiğini söyleyerek, "Aşı karşıtlığını kabul etmeyiz. Bu doğru tavır değil. Sinsi bir hastalık bu, mücadele yolu aşılanmak" dedi.