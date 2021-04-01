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DHKP-C'de çarpıcı itiraf: Tüm seçmen bilgilerini ele geçirdik

DHKP-C' mensubu terörist itirafçı olup örgütün faaliyetleri ile ilgili çarpıcı son dakika bilgileri verdi. Gizli tanık, örgütün tüm seçmenlerin TC kimlik numaralarının yer aldığı verileri nasıl ele geçirdiğini anlattı. Yasadışı çalışmada "tüm şahısların aile bilgileri ve adres bilgileri bu veride yer alıyordu" şeklinde konuştu. Veri tabanında yer alan bilgilerde Dilek Doğan'ı yanlışlıkla vuran polisin bilgilerini de ele geçirdiklerini itiraf gizli tanık, örgüt yöneticilerine bu bilgilerin ulaştırılmasını kendisinin sağladığını itiraf etti
 01 Nisan 2021 09:20
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DHKP-C'de çarpıcı itiraf: Tüm seçmen bilgilerini ele geçirdik

DHKP-C'li terörist itirafçı olup örgüt faaliyetleri ile ilgili müthiş bilgiler verdi. Gizli tanık, örgütün tüm seçmenlerin TC kimlik numaralarının yer aldığı verileri ele geçirdiğini anlattı. ve "tüm şahısların aile bilgileri ve adres bilgileri bu veride yer alıyordu" diye konuştu. Veri tabanında yer alan bilgilerde Dilek Doğan'ı yanlışlıkla vuran polisin bilgilerini de ele geçirdiklerini anlatan gizli tanık, örgüt yöneticilerine bu bilgilerin ulaştırılmasını kendisinin sağladığını itiraf etti.

Örgüte gizli haberleşme sistemi, tek tuşla imha edilebilir şekilde tasarlanmış flaş bellekler hazırladığını kaydeden gizli tanık, Örgüt üyelerinin olası polis baskınından kurtulmak için hücre evlerinin biraz uzağına polis araçlarını tespit etmek üzere termal sistem kurduklarını anlattı.

DHKP-C'nin Mühendis ve Mimarlık oluşumları arasında yer alan genç mühendislerden bir şüpheli, etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütün Türkiye genelindeki faaliyetlerini anlatıp teknolojiyi örgüt propagandası aleyhine kullanmak için çalışmalar yaptığını anlattı. Genç mimar ifadesinde örgütün birden fazla eyleminde rol aldığını belirtip eylemler için kendilerine aktif şekilde emirler yağdıran örgüt mensuplarını da deşifre etti.

SEÇİMLERDE KİŞİSEL VERİLERİ ÇALIP, VERİ TABANI OLUŞTURMUŞLAR

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen genç adamın ifadesine SABAH ulaştı. İfadesinde örgütün tüm yapılanmasını deşifre eden ve detaylarla dolu işte o ifade: "Bir dönem tüm seçmenlerin TC kimlik numaralarının yer aldığı verileri ele geçirdik. Tüm şahısların aile bilgileri ve adres bilgileri bu veride yer alıyordu. Ben mekatronik mühendisi olarak örgütün istediği teknolojik faaliyetlerde rol alıyordum. Bu nedenle veriler arasında kolay arama yapılması için bir yazılım geliştirdim. Bu yazılımla gözaltı sırasında yanlışlıkla öldürülen Dilek Doğan'ın ölmesine neden olan polis memurunun TC kimlik ve şahsi bilgilerini örgüt yöneticilerine aktardım.

TEK TUŞLA İMHA EDİLEN BELLEK

Yazılımı örgütün haberleşmek için kullandığı küçük mikro kartlara yükledim. Bunun sonrasında örgüt benden kendi kendini imha edebilen USB bellekler hazırlamamı istedi. Bir tuşa basıldığında enerjiyi kesip ters gerilimle kendisini yakacağı bir devre tasarladım. Örgüt üyeleri streç filmlere sarıp dilinin altında taşıdıkları mikro kartların yerini bu flaş bellekler almaya başladı. Örgüt mensupları gözaltına alındıklarında tek tuşa basarak dijital materyalleri imha edebilecekti.

TERMAL SİSTEMLE POLİS ÖNLEMİ

Örgüt üyeleri olası polis baskınından kurtulmak için saklandıkları evin biraz uzağına kurdukları termal sistemle radyo vericisi aracılığıyla polis araçlarını tespit edip evden tahliyelerini sağlayabilecekleri sistemi hazırlayan kişi de benim. Hazırladığım sistemle internet bağlantısı olmadan çevrimdışı olarak tüm Türkiye'nin harita verilerini örgüt için şema haline getirerek bilgisayarda kullanılmasını sağladım. Örgüt IP tespitinden korktuğu için wifi kırıcı sistemler hazırlayarak Jammer'ların devre sistemini de çökerttim."

ÖRGÜT İÇİ KRİPTO HABERLEŞME PROGRAMI TASARLAMIŞ

İtirafçı ayrıca DHKP-C terör örgütü için tıpkı FETÖ'nün kullandığı Bylock gibi gizli bir kripto haberleşme ağı sistemi de kurmuş. Savcılıkta ifade veren itirafçı, yaptığı programda örgüt içerisinde iletişim kurmak için birbirine gönderilen mesajların anında imha edilen şekilde mesajlaşma yapabildiği, yine tarafların kullanıcı adı ve şifre ile programa giriş yapabildiğini belirtti.

TUNCELİ'DE ÖRGÜT EVİNE RÜZGARGÜLÜ PROJESİ

Savcılığın soruşturması kapsamında DHKP-C'nin asıl önem verdiği ve örgütün Enerji Komitesi tarafından 'Rüzgargülü' projesinin olduğunu anlatan itirafçı Arnavutköy'deki bir çiftliğe uyguladıklarını, aylık 5 bin lira para geldiğini fakat paranın nerede kullanıldığını bilmediğini anlattı. Gizli tanığını bir diğer şoke edici ifadesi ise DHKP-C terör örgütü üyesi Cihan Gün'e ilişkin oldu.

Gün'ün kırsal alana çıkmadan önce Tunceli'de ikamet ettiği evine yine Rüzgargülü projesini uyguladıklarını beyan ederek, 'Projeyi kurduğum eve o dönem CHP'li Hozat Belediye Başkanı Celalettin Polat'ta geldi. Evde elektrik olmadığı için bu evin elektrik ihtiyacını giderek su tribünü projesini de hazırladık. Buradaki amaç örgüte maddi gelir sağlamak değil örgüt mensuplarının direncini sağlamaktı' dedi.

Dilek Yaman Demir
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