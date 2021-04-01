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Aracısız satış yapan 500 ucuzluk marketi açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını vererek hedefini 500 mağaza olarak açıkladığı aracısız ve üreticiden direkt tüketiciye satış yapan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İndirimli satışlarla rekabeti artırırken vatandaşa da büyük ve nemli bir alternatif oluşturan Tarım Kredi Marktelerinin ucuzluk zinciri çok sayıda ile çok sayıda market ile yayılacak.
 01 Nisan 2021 09:25
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Aracısız satış yapan 500 ucuzluk marketi açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticiden tüketiciye doğrudan satış kanalı olan Tarım Kredi Marketler için verdiği 500 mağaza hedefine yılsonu ulaşılacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, mayıs sonunda mağaza sayısını 300'e çıkaracaklarını belirterek, "Satış sürecinde aracıları minimize ederek vatandaşa daha uygun fiyatla ürün ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen yıl çiftçiden doğrudan yaklaşık 2.5 milyar liralık ürün alımı yaptık, şimdi ise 3.7 milyar liralık ürün alımı yapacağız" dedi.

DIŞARIYA GÖRE YÜZDE 10 DAHA UCUZ

205'inci şubesini Ankara'da açan Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'nin Genel Müdürü Fahrettin Poyraz gazetecilerin sorularını yanıtladı. Poyraz, "Satışlarımızdan oldukça memnunuz, ilgi büyük. Piyasa fiyatlamalarının altında ürün satıyoruz. Örneğin, ayçiçek yağı fiyatı diğer marketlere göre yüzde 10 daha ucuz. Ayçiçek çekirdeğini kendimiz yağa dönüştürüyoruz" dedi.

Poyraz ucuzluk marketleri ve indirimlerle ilgili olarak "Mümkün olduğu kadar maliyetleri aşağıya çekip bir taraftan üreticiyi koruyup, diğer taraftan da tüketiciye en uygun fiyattan ürünü satıyoruz" diye konuştu.

KOOPGEL KURULUYOR

Dijital platformlarda satışa ağırlık verdiklerini ve burada da ciddi oranda rağbet gördüklerini anlatan Poyraz, "PttAVM.com'da satışlarımız iyi gidiyor. KoopGel diye bir dijital platformumuz olacak. Büyükşehirlerde başlamak üzere kapıdan kapıya doğrudan satış diyelim, onun da altyapısını hazırlıyoruz" dedi.

İşte ucuzluk marketlerle ilgili gelen son dakika açıklamasının tüm detayları ve bu marketlerin olduğu iller:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin 205'inci şubesi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde açıldı. Genel Müdür Fahrettin Poyraz, mayıs sonu itibarıyla 300, yıl sonuna kadar da 500 market sayısını yakalayacaklarını söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmayı hedefleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısı yurt genelinde artmaya devam ediyor. Temel amacı, vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamak olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin 205'inci şubesi, Çankaya Cevizlidere Mahallesi'nde açıldı.

"DİJİTAL KANALLARI KULLANACAĞIZ"

Açılışa, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da katıldı. Poyraz, mayıs sonu itibarıyla 300, yılsonuna kadar da 500 market sayısını yakalayacaklarını söyledi. Poyraz, "Özellikle pandemi döneminde doğrudan tüketiciye ulaşma noktasında dijital kanalları kullanıp, büyükşehirlerden başlamak üzere dijital platformlarda da tarım kredi ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

'TÜKETİCİYE UYGUN FİYATLI ÜRÜN SUNMAK İSTİYORUZ'

Poyraz, tarım kredi marketlerinin satışlarından çok memnun olduklarını, piyasada bir farkındalık oluşturduklarını söyledi. Fiyatlandırmalarda piyasanın altında olduklarını hatırlatan Poyraz, "Biz fiyatlandırmamızı yıllık yapıyoruz. Geçen sene çiftçiden biz doğrudan doğruya 2,5 milyarlık ürün alımı yaptık.

Bu yıl hedefini de 3,7 milyar lira koyduk ve bu rakam bu şekilde katlanarak gidecek. Biz mümkün olduğu kadar maliyetleri aşağıya çekip, bir taraftan üreticiyi korurken diğer taraftan da tüketicimize en uygun fiyattan ürünü sunmayı amaçlıyoruz.

Bizim mağazalarımızda sadece kendi ürünlerimiz değil, diğer kooperatifler ve kamu kurumlarımızın ürünleri de bulunuyor. Kadın kooperatifleri üzerinden örgütlenerek ülkemizin dört bir yanından kendi yöresine özgün ürünleri de tüketiciye taşımak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından marketin açılışı gerçekleştirildi.
Sabah
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