Bakan Koca, DSÖ'nün medya brifingine katılıyor
|01 Nisan 2021 09:26
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik edeceği toplantıda, COVID-19'un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.
COVID-19 pandemisi ile birlikte Birleşmiş Milletler'in (BM) sağlık alanında uzmanlaşmış tek kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası kamuoyuna sunduğu güncel bilgilendirme ve değerlendirmeler büyük önem kazandı.
Zaman zaman DSÖ Genel Direktörüne bu medya brifinglerinde COVID-19 ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri eşlik ediyor.
Bakan Koca davet edildi
Bu haftaki brifinge 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilmesinde öncülük eden ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını gündeme getiren Fahrettin Koca davet edildi. Koca'nın davet edilmesinde Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü COVİD-19 mücadelesi, üstlenmiş olduğu küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yönelik yaklaşımı etkili oldu.
Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifing bugün saat 18.00 -19.00 arasında gerçekleştirilecek.
DSÖ'nün teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek olan canlı yayına DSÖ'nün COVID-19 websitesi ve sosyal medya hesaplarından erişim sağlanabilecek:
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