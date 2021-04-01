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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheli yakalandı.
|01 Nisan 2021 09:32
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünü sosyal medya hesaplarından öven ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli, Şehitkamil ilçesi Tekirsin Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı.
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