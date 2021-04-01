Arkadaşa dezenfektanlı çay şakası hastanelik etti
Esenyurt'ta bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, arkadaşına 'şaka olsun' diye iki farklı günde çayına dezenfektan döktü. M.Ç. isimli kişi hastanelik olurken konu mahkemeye taşındı.
|01 Nisan 2021 09:34
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İstanbul'daki olay, geçen haftalarda Esenyurt'ta bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, güvenlik görevlisi M.Ç., aynı iş yerinde çalışan diğer güvenlik görevlisi arkadaşına 'şaka olsun' diye çayına dezenfektan döktü.
İKİ KEZ AYNI ŞEYİ YAPTI, ARKADAŞI HASTANELİK OLDU
İki kez aynı 'şakayı' yapan şahıs, M.Ç.'nin hastanelik olmasına sebep oldu. Yaşanan olay sonrasında ofis içerisindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle konu yargıya taşındı. Olay sonrası güvenlik şirketi, M.Ç.'nin çayına dezenfektan döken güvenlik görevlisini işten çıkardı.
M.Ç.'nin kötü şakaya maruz kaldığı anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısın odaya gelerek çaya dezenfektan döktüğü anlar yer aldı.
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