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Bakan Gül'den 'adli görüşme' genelgesi
Adalet Bakanı Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi.
|01 Nisan 2021 09:44
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Adalet Bakanı Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi.
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