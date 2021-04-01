CHP'li başkandan skandal sözler! Çerkesleri Yunanlılarla bir tuttu
|01 Nisan 2021 09:57
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Bilecik'e bağlı Bözüyük Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla akıl almaz bir skandala imza attı. Şahin yaptığı paylaşımda, Çanakkale gazisi büyük amcasını anlatırken, "Yunan Çerkes fark etmez" diyerek tüm Çerkes camiasını karşısına aldı. Sosyal medyadan çığ gibi büyüyen tepkiler Kafkas Dernekleri tarafından da yargıya taşınıyor. Bilecik CHP teşkilatları, Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin'i Genel Merkeze şikaayet etti. Tüm bunlara rağmen Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin, Nuran Kamalı Şahin'in o skandal paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak ikinci bir skandala daha imza attı. İlk paylaşımla yıkılan Çerkes camiasının sabrı, Semih Şahin'in ikinci kez paylaşımıyla taştı.
BİNLERCE YORUM YAPILDI
Büyük çoğunluğu 2019 Yerel seçimlerinde CHP'ye oy veren seçmenlerden oluşan Çerkes kökenli vatandaş, Semih Şahin'in bu paylaşımına sessiz kalmadı. CHP'li Başkan'a sosyal medya yorumlarıyla adeta haddini bildiren vatandaşlar, Çerkes camiasına hakaret edilen bu paylaşımın arkasında duran Şahin'i eleştiri yağmuruna tuttu.
PİŞKİNCE PAYLAŞIMIN ARKASINDA DURDU
Vatandaşların yüzlerce eleştiri mesajına pişkince cevap vermeyi tercih eden CHP'li Şahin, "Paylaşımımın arkasındayım. Benim Demokrasi anlayışım bu" diyerek, Kafkas kökenli vatandaşlara yapılan bu hakareti sürdürmeyi tercih etti.
GÖREVDEN ALINDI
ÖTE yandan teşkilatının kadın kolları başkanı Nuran Kamalı Şahin'in skandal paylaşımı sonrası bir basın açıklaması düzenleyen CHP Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esel, kendi kadın kolları başkanını genel merkeze şikayet ettiklerini duyurdu. Kafkas Kültür Dernelerinin, hem Nuran Kamalı Şahin'e hem de Başkan Semih Şahin'e dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Gelen tepkiler üzerine kadın kolu başkanı görevden alındı.
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