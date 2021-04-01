Sayıştay Denetçi yazılı sınav sonuçları açıklandı
06 - 07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı
|01 Nisan 2021 10:03
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(01 Nisan 2021)
2020-Sayıştay Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı
06 - 07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavına (2020-Sayıştay Yazılı) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 01 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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