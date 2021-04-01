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Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
|01 Nisan 2021 10:14
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C.Ç. (28) idaresindeki 35 DR 710 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan C.Ç, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
C.Ç'nin, Tunceli Ovacık Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.
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